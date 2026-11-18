La desigualdad racial en Brasil continúa marcando las condiciones de vida de la población negra y parda frente a la blanca. Un informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) identificó fuertes diferencias en materia de ingresos, educación, vivienda, violencia y representación política.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman explicó que el relevamiento, en su tercera edición, compara las condiciones de vida de la población a partir de cinco dimensiones: mercado laboral, educación, vivienda, violencia y representación política. También aclaró la importancia de utilizar correctamente las categorías raciales del país: “Acá no se dicen mestizos. La palabra que usan en Brasil es pardo”, señaló, y remarcó que existe una especial sensibilidad social y legal respecto del lenguaje discriminatorio.

La brecha racial en los ingresos y la representación política

Entre los resultados más relevantes, la periodista destacó la diferencia de ingresos entre los grupos raciales. “Las personas blancas tienen un ingreso por hora que duplica el de las personas afrodescendientes y pardas”, afirmó. La desigualdad también aparece en el acceso a puestos jerárquicos: los blancos ocupan alrededor del 60% de los cargos de liderazgo en las municipalidades, mientras que la presencia de personas negras en espacios de decisión continúa siendo limitada.

En el ámbito político, Gosman indicó que la representación de personas negras alcanza el 51% en las secretarías dedicadas a la igualdad, pero cae al 37% en los demás ministerios. Para la periodista, estos números muestran que las diferencias no se limitan a los ingresos, sino que también condicionan las posibilidades de acceder a posiciones de poder.

Vivienda, servicios básicos y violencia: los datos más alarmantes

El informe también expone desigualdades profundas en las condiciones habitacionales. Según detalló Gosman, las personas blancas representan apenas el 25% de quienes viven en las favelas, lo que evidencia la mayor vulnerabilidad de la población negra y parda.

En cuanto a los servicios esenciales, el 75% de las personas blancas tiene acceso simultáneo a agua, red de saneamiento y recolección de residuos. Entre negros y pardos, la proporción desciende al 60%. La brecha también se observa en infraestructura: el acceso alcanza al 77,4% de los residentes blancos y al 63% de los afrodescendientes.

La situación es especialmente crítica en el norte brasileño, donde “sólo el 25% de los habitantes cuenta con saneamiento completo”, precisó.

Sin embargo, el dato más impactante para Gosman está relacionado con la violencia: “El 77% de las muertes por asesinato o violencia son de personas negras, mientras que sólo el 20% corresponde a personas blancas”.

La periodista también recordó que Brasil cuenta con una legislación severa contra la discriminación racial. No obstante, los resultados del estudio muestran que la existencia de normas no alcanza para eliminar las desigualdades estructurales. “Hay unas diferencias realmente muy, muy notables”, concluyó.