Durante su columna en Ronda de Investigación, por +Perfil, el periodista Antonio Riccobene analizó el aumento del 1,93% en las jubilaciones correspondiente a noviembre, en línea con la inflación de septiembre. Sin embargo, el incremento no se traslada de la misma manera al ingreso total de quienes cobran la mínima, debido a que el bono de $70.000 permanece congelado.

Riccobene advirtió que el complemento no tuvo ninguna actualización desde diciembre de 2023 y que su pérdida de poder adquisitivo reduce el impacto de los aumentos previsionales. Con la última actualización, la jubilación mínima quedó en $444.158 y alcanza los $514.158 con el bono, mientras que la máxima se ubicó en $2.988.000 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en $355.000.

El bono jubilatorio perdió poder adquisitivo pese al aumento de noviembre

“El bono, adelantamos, tampoco se aumentó, se mantiene en los mismos niveles de lo que era en diciembre de 2023”, explicó el periodista.

El periodista remarcó que el aumento real es menor cuando se considera el complemento: “Si vemos el total, la suba es de 1,66, siempre con el bono estancado, el aumento total que reciben los jubilados siempre termina siendo un poco por debajo de la inflación”.

La pérdida de poder adquisitivo del bono es uno de los datos centrales del análisis. En este sentido, Riccobene señaló: “El bono, congelado desde marzo de 2024, se mantienen los 70.000 pesos, perdió un 58,5% de su valor de compra, para valer lo mismo que valía en su momento, hoy el bono debería ser de 168.000 pesos, casi 100.000 pesos más de lo que es hoy”.

El presupuesto 2026 y el congelamiento del bono jubilatorio

Riccobene advirtió que no está prevista una actualización del complemento para el próximo año. “Eso complica un poco más y no está previsto en el presupuesto 2026, el presupuesto vigente y para el presupuesto actual, no está previsto ningún tipo de actualización”, sostuvo en +Perfil.

También cuestionó la política previsional del Gobierno: “Lo que da la pauta que el plan del Gobierno es también seguir planchando el poder de compra de los jubilados con el planchamiento del bono jubilatorio”.

El deterioro de los ingresos también tiene consecuencias sobre el consumo. “Eso explica también un poco como, bueno, no solamente el caso que vimos la semana pasada de la jubilada detenida, sino también en gran parte por lo que tiene que ver con la recesión del consumo”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “Ya hay gente que ahorró durante toda su vida o ahorró lo que pudo en mayor o menor medida para llegar a la tercera edad con la posibilidad de comprar cosas, bueno, eso tampoco se está viendo y el Gobierno no tiene previsto bajo ninguna circunstancia inyectar dinero en este sector para empezar a mover la actividad económica”.