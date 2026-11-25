Joaquín Morales Solá escribe sobre la preocupación del círculo rojo por Javier Milei, como para completar el panorama del estado de cosas en la Argentina.

Recordemos que el término círculo rojo fue acuñado por el presidente Mauricio Macri para explicar el pensamiento y el comportamiento de cierta gente cercana a él. Porque si había alguien del círculo rojo era, naturalmente, Mauricio Macri.

¿Qué dice Joaquín? Que cierta intuición nueva inquieta al círculo rojo. Es un club de pocos empresarios, aunque destacados por la importancia de sus negocios, que estuvo llamando en los últimos días a los dirigentes políticos no peronistas más conocidos para pedirles que no abandonen a Javier Milei.

Olfatean que una derrota del líder libertario en las elecciones presidenciales del próximo año podría reinstalar en el poder al peronismo kirchnerista.

A principios de este año, la reelección de Milei era una certeza y ahora es una incertidumbre. Milei no es el mismo Milei de hace un año, concluyen los empresarios.

La reelección nunca estuvo asegurada

Acá me permito hacer una observación, no respecto de Joaquín, naturalmente, sino de la gente que suponía que la reelección de Milei estaba directamente comprada. Era un hecho.

Eso no pasa nunca. No por Milei, no pasa con nadie, y menos hoy en día.

Suponer dos años antes, un año y medio antes o un año antes que un presidente en el mundo de hoy va a ser reelecto inexorablemente es un acto de voluntarismo, un ejercicio de la imaginación.

Y esto no es una crítica a Milei, ni mucho menos. Es una observación respecto del estado de cosas en el mundo.

No vamos a saber si Milei va a ser reelecto hasta el día que sea reelecto, o no.

Esta suposición de proyectar un país sobre la base de un pronóstico tan incierto, en un mundo donde la incertidumbre se ha acentuado por la velocidad de los acontecimientos, ha sido un delirio.

Yo me dediqué a plantear esto durante mucho tiempo y el sistema no lo toleró. Que sos un pesimista, que sos un hijo de tal por cual. Bueno, es porque algo aprendí de todo esto.

Patricia Bullrich como alternativa

Luego Joaquín agrega algo que va a irritar mucho al Gobierno: el círculo rojo está mirando a Patricia Bullrich.

En estas conversaciones que describe aparece el nombre de Bullrich como una eventual alternativa a Milei.

Es honesta, dicen, trabajadora, coincide en grandes líneas con el actual Gobierno, tiene las formas correctas de la política clásica y sabe negociar. Así la describe un antiguo aliado que está dispuesto a conversar nuevamente con ella.

Morales Solá plantea que, si existieran las PASO, Bullrich podría presentarse a una interna con Milei dentro de La Libertad Avanza y el Presidente no podría negarle ese derecho que le confiere la ley.

Acá yo no estoy de acuerdo con Joaquín.

Creo que un personaje que tiene una visión de sí mismo como la que tiene Milei, como ocurriría en el caso de la señora Kirchner, difícilmente acepte someterse a una elección primaria interna, sobre todo siendo Presidente.

En ese caso, creo que eyectaría a la señora Bullrich por la ventana.

Pero bueno, es interesante esta observación de Joaquín respecto de lo que ocurre dentro del círculo rojo.