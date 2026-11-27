La Argentina enfrenta uno de los dilemas recurrentes de su política económica: cómo compatibilizar la estabilización de las variables macroeconómicas con las necesidades inmediatas de actividad, empleo y financiamiento. Para Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, la respuesta no debería implicar resignar los proyectos estratégicos cuando el contexto se vuelve adverso.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el funcionario del Banco de Desarrollo de América Latina planteó que la planificación de largo plazo debe mantenerse incluso en los momentos de mayor incertidumbre económica. Y utilizó la propia historia de CAF en el país para ilustrar esa postura: la institución comenzó a trabajar con la Argentina en agosto de 2001, pocos meses antes del estallido de la crisis.

"El largo plazo es nuestra misión"

Consultado por Fernando Meaños sobre la disyuntiva entre priorizar la estabilización macroeconómica o atender las urgencias vinculadas con la actividad y el empleo, Asinelli reconoció que se trata de uno de los principales desafíos de cualquier gestión.

"Esa es siempre la gran pregunta y el gran tema de cuando uno está en la gestión, cuando uno vive una economía familiar o cuando uno tiene que tomar decisiones: cómo hace para equilibrar el largo plazo con el corto plazo", explicó.

Sin embargo, destacó que la perspectiva de CAF está necesariamente vinculada con los proyectos que requieren varios años para concretarse. "Nosotros como Banco de Desarrollo siempre pensamos en el largo plazo, esa es un poco nuestra misión", afirmó.

En esa línea, explicó que la institución trabaja con horizontes de planificación de cuatro, cinco, diez y hasta veinte años, incluso cuando los países atraviesan situaciones económicas complejas. El desafío, señaló, consiste en poder dejar de lado las urgencias coyunturales sin perder de vista las inversiones que pueden transformar la estructura productiva.

El comienzo de CAF en la Argentina, en plena crisis de 2001

Para ejemplificar esa estrategia, Asinelli recordó que este año se cumplen 25 años de la presencia de CAF en la Argentina. La incorporación del país quedó formalizada el 29 de agosto de 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando el entonces canciller Rodríguez Giavarini firmó la adhesión a la institución.

El funcionario recuperó una imagen de aquel momento para mostrar el contraste entre las urgencias económicas y la necesidad de sostener una mirada estratégica. Mientras la Argentina atravesaba una situación crítica, con dificultades incluso para afrontar el pago de salarios, también se estaba dando un paso institucional pensando en el futuro.

"¿Qué estaba pasando en ese momento? Lo tengo acá justo en el bolsillo", comentó antes de mostrar un patacón, uno de los instrumentos utilizados durante aquella crisis. Luego recordó que, pese a las dificultades de la coyuntura, el país avanzaba en su incorporación al banco de desarrollo.

"En ese momento, que estaba tan complicada la situación desde el punto de vista de las decisiones de coyuntura, uno estaba pensando cómo hacía para pagar los sueldos; también se podía pensar en el largo plazo", sostuvo.

Más de 200 proyectos y US$ 20.000 millones

Asinelli vinculó aquella decisión con los resultados acumulados durante el cuarto de siglo de trabajo de CAF en el país. Según detalló, durante estos 25 años la institución participó en más de 200 proyectos y canalizó más de US$ 20.000 millones.

También repasó la expansión regional del organismo, que comenzó en 1968 como una institución de desarrollo vinculada con los países andinos y que actualmente está próxima a cumplir 50 años. Entre las incorporaciones recientes, mencionó a Santa Lucía, que se convirtió en el país número 25.