El Reino Unido enfrenta una nueva preocupación por un ciberataque que dejó fuera de servicio los canales digitales del organismo encargado de las pensiones. El episodio se suma a una serie de ataques informáticos contra empresas privadas e instituciones públicas que generan inquietud en distintos países de Europa.

En su columna en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, el periodista Enrique Zattara explicó el alcance del incidente y aclaró que las autoridades buscaron garantizar la continuidad de los pagos de las prestaciones. Además, analizó las tensiones internas del Partido Laborista por proyectos petroleros y el impacto del costo de la energía en los hogares británicos.

El ciberataque al organismo de pensiones del Reino Unido

Sobre el ataque informático, Zattara señaló: "Se ha producido un ciberataque que tiene bloqueadas todas las líneas, todas las informaciones online del servicio del DWP, que es el servicio de pensiones, desde esta mañana".

Ante la situación, las autoridades interrumpieron las comunicaciones digitales y reforzaron la atención presencial. También recomendaron a los usuarios que no intenten realizar trámites por internet ni respondan mensajes sospechosos que aparenten proceder del organismo.

El periodista explicó que el Gobierno buscó llevar tranquilidad respecto de los pagos: "Se queden tranquilos en el sentido de que no va a influir eso en los pagos, en los depósitos de las prestaciones, estamos hablando de las jubilaciones, que no es poco".

Zattara enmarcó el episodio en un escenario internacional de creciente preocupación por este tipo de ataques: "Eso es uno de los nuevos capítulos que se están dando en Europa, que nadie sabe, aunque muchos suponen, pero nadie sabe muy bien de dónde salen realmente estos ciberataques de distintas características que atacan a empresas privadas, que atacan a instituciones oficiales".

La interna laborista por los proyectos petroleros

En el plano político, Zattara advirtió que el Partido Laborista atraviesa sus primeras tensiones internas de peso desde la llegada al Gobierno. Después de un período de calma y expectativas electorales favorables, la unidad del oficialismo comenzó a mostrar fisuras.

Al describir las diferencias dentro del oficialismo, afirmó: "Después de tres meses de calma chicha, podría decir, sí, de anuncios optimistas, de repunte en las expectativas electorales, va empezando a verse que el Partido Laborista, como se ha demostrado en los dos primeros años de gobierno y antes incluso, no está tan unido como parece".

El conflicto gira alrededor de los proyectos petroleros de Jackdaw y Rosebank. Aunque ambos habían recibido aprobación durante el gobierno conservador anterior, la Justicia exigió nuevos estudios ambientales, lo que obligó a que la administración laborista volviera a intervenir.

El costo de la energía, una preocupación para los hogares británicos

Más allá de la disputa parlamentaria, el precio de la energía se convirtió en un problema cotidiano para los británicos. Zattara describió el peso de las facturas de calefacción, especialmente durante el invierno, y anticipó que el Gobierno ya anunció un nuevo aumento.

Al referirse al gasto de los hogares, explicó: "El consumo de gas en una casa normal, en una vivienda normal, llega o supera incluso alrededor de los 200 y pico de dólares al mes".

A ese gasto se sumará, según indicó, un incremento del 25% en el precio del gas a partir de enero. También advirtió sobre el impacto de la calefacción durante los meses más fríos: "Aquí se gasta una auténtica fortuna más en calefacción, sobre todo ahora en invierno".