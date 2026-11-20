En su columna en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman analizó la caída del real brasileño, que llegó a cotizar a 5,93 por dólar, su valor más alto desde abril de 2025. El movimiento se produjo en un contexto de incertidumbre sobre la capacidad del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para administrar la deuda pública y recuperar la confianza de los mercados.

Según explicó Gosman, un consultor de inversiones brasileño considera que el mercado está poniendo a prueba al gobierno de Lula. “Me parece que estamos sufriendo una crisis aguda de confianza en la capacidad del actual gobierno de resolver ese problema”, afirmó. La periodista remarcó que esa desconfianza afecta directamente la cotización de la moneda brasileña.

La intervención del Banco Central de Brasil no logra cambiar las expectativas

Para intentar controlar la inflación y evitar una mayor presión sobre el real, el Banco Central de Brasil licitó mil millones de dólares en el mercado. Sin embargo, la medida no parece suficiente para revertir la tendencia. “La intervención en realidad no altera la situación, dicen los consultores”, explicó Gosman.

En ese sentido, agregó: “Dicen que el equilibrio cambiar no se va a lograr con esta venta de dólares del Banco Central. Y sí, depende de una política económica que recupere la confianza de los inversores”.

La periodista señaló que una de las principales incógnitas está vinculada con la conducción económica del país y la designación del próximo ministro. “Es un tema muy, muy complejo, porque lo que está en juego es a quién nombran como Ministro de Hacienda o de Economía, eso mismo, de Brasil”, sostuvo.

También advirtió que “hay muchos nombres en juego, pero parece que hasta que no haya una definición de parte del gobierno de Lula, esta situación va a continuar de esta forma”.

Las tasas de interés de Estados Unidos aumentan la presión sobre el real

A la incertidumbre interna se suma la posibilidad de un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Gosman explicó que las expectativas sobre una eventual suba vuelven más atractivos los títulos del Tesoro estadounidense. “Los títulos del Tesoro obviamente se vuelven mucho más deseables, digamos, más interesantes”, señaló.

Y explicó el motivo: “Entonces, aumenta la atracción de estos títulos, y al mismo tiempo es una inversión de menor riesgo, dicen los consultores”.