El periodista, Pedro Lacour, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y analizó que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) recibirá una nueva asignación presupuestaria de 6.000 millones de pesos, en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei incrementó los recursos destinados al organismo.

“Ahora fueron 6 mil millones y creo que si hacés la cuenta del aumento que hubo durante todo este año y lo que se propone ahora en el presupuesto 2027 como presupuesto para la SIDE, es un 90% más de lo que tenía el año pasado”, explicó Pedro Lacour.

Lacour señaló que el incremento resulta significativo frente al discurso de ajuste del Gobierno: “Sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante un gobierno ajustador, se supone”.

Los fondos de la SIDE y las dudas sobre el control parlamentario

Uno de los principales interrogantes, según el periodista, es cómo se utilizan los recursos y qué capacidad tiene la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para controlar los gastos. “La gran pregunta siempre que uno se hace en este contexto es, bueno, ¿para qué se usaría ese dinero? ¿Y si la bicameral de inteligencia controla o no controla lo que hace la SIDE con ese dinero? Que para mí es la gran pregunta también”, planteó.

El periodista aclaró que la asignación actual de 6.000 millones corresponde a gastos corrientes y no debe confundirse con los fondos reservados del DNU de 2024. Sin embargo, advirtió que la administración de Milei también incrementó esos recursos. “Pero este Gobierno aumentó la cantidad de fondos reservados dentro de lo que es el presupuesto, la composición, en un 50%”, detalló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Sobre la tarea de la Bicameral, consideró que existen limitaciones propias del funcionamiento de los servicios de inteligencia: “Tampoco le caigamos a la Bicameral completamente. Pero es cierto que el nivel de discreción y el secreto es el denominador común de un área en particular como la inteligencia, entonces es lógico, es lógico”.

SIDE: 40.000 inscriptos para entre 70 y 90 vacantes

Otro de los temas abordados fue la convocatoria pública para incorporar personal a los servicios de inteligencia. Según los datos que compartió Lacour, durante las primeras 48 horas se registraron alrededor de 40.000 postulantes, mientras que las vacantes disponibles serían considerablemente menores. “Oficialmente tenemos el dato de que hubo, por lo menos en las primeras 48 horas, 40 mil inscritos”, indicó.

Y agregó: “Pero las vacantes de las que se hablan es de alrededor de 70 y 90, por lo menos hasta ahora. Vacantes que tienen que cubrirse”.

El periodista explicó que los concursos comenzarían el 1 de enero y se extenderían durante cuatro meses. Respecto de los perfiles buscados, señaló que el organismo estaría interesado especialmente en incorporar analistas y personal con conocimientos tecnológicos. “Pero sobre todo lo que buscan es analistas, que es básicamente lo que hoy importa más al momento de hacer inteligencia. Siempre hablando de cuestiones legales”, sostuvo.

También advirtió sobre la cantidad de información que el Estado puede obtener a partir de una convocatoria de semejante magnitud: “Si son tan pocas vacantes, y a su vez hay tantos inscriptos, la CIA va a contar con un nivel de información y una base de datos vinculada”.

Tecnología, datos personales y vigilancia digital

Lacour explicó que los detalles sobre las compras tecnológicas de la SIDE permanecen bajo reserva y que resulta difícil conocer qué herramientas adquiere el organismo y para qué las utiliza. “Yo creo que está bueno diferenciar ahí lo que es la inteligencia en sí misma de lo que es hoy la vigilancia o ha sido la vigilancia, o lo que puede ser, por ejemplo, Palantir”, señaló.

En ese sentido, advirtió que las nuevas tecnologías permiten procesar grandes volúmenes de información personal y que las huellas digitales se generan constantemente a través de los dispositivos cotidianos. “Porque en realidad hay que reconocer los datos, hoy los estamos dando todo el tiempo”, explicó.

Y profundizó: “O sea, ya no es como antes donde tenían que buscarte a vos, entrar a tu privacidad, pincharte el teléfono de manera directa. Acá todo el tiempo estamos dejando huellas cuando usamos el celular y ya de por sí, teniendo un celular, la geolocalización”.