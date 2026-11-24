En su columna por Ronda de Investigación en +Perfil, la periodista Sol Clemente analizó la polémica por la propuesta de realizar un homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La iniciativa desató un intenso debate político y una fuerte discusión en las redes sociales, con posiciones enfrentadas sobre el reconocimiento al exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La decana Ana Arias defendió el reconocimiento al considerar que buscaba reivindicar una trayectoria militante. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano pidió al rector de la UBA impedir el acto y aplicar sanciones a sus promotores. En ese contexto, Clemente cuestionó la polarización del debate y planteó que la indignación pública suele depender de la posición política de cada persona.

La polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho

En medio de la controversia, Sol Clemente cuestionó la manera en que se expresó la indignación pública. “También es según de qué lado te parás cuando te indignás, que es lo que suele pasar siempre”, sostuvo.

La periodista expresó su desacuerdo con el homenaje, pero también con la visita de legisladores a represores condenados. “Si vos me decís, Sol, ¿estás de acuerdo con esto que sea un homenaje? Y te digo, no. Yo no estoy de acuerdo”, afirmó.

Y agregó: “Y también estoy en desacuerdo de la visita a represores cuando estaba Lourdes Arrieta, etcétera, visitando a Astiz, el denominado, el ángel, ¿cómo se le decía? De la muerte. Sí, en desacuerdo con las dos cosas”.

Para la periodista, el problema es que las discusiones terminan convertidas en enfrentamientos personales y agresiones. “Siento que es como que todo se polariza”, resumió.

También cuestionó el tratamiento de algunas coberturas periodísticas: “Incluso en mi desacuerdo con Ana Arias, jamás haría una nota poniendo hija de un montonero que estuvo, que es peronista”.

El rol de los medios y la escalada de agresiones en redes sociales

Clemente contó que publicó un video sobre la controversia y recibió ataques desde posiciones opuestas, incluso sin haber expresado una opinión personal en esa publicación. “Se estaban matando en el vídeo. Me acusaban de los dos lados. Era muy gracioso porque en el vídeo ni siquiera di mi opinión”, relató.

A partir de esa experiencia, puso el foco en la responsabilidad del periodismo frente a los discursos polarizados: “El periodismo mismo, cómo fomentamos a estos discursos de un lado y del otro, que hay que tener cuidado”.

También explicó cuál es su intención al abordar estos temas: “Yo lo que trato de hacer en este caso particular es, bueno, te doy la información, vos después fíjate que de qué lado estás, hacé lo que quieras, pero bajemos la información”.

Además, cuestionó que la discusión haya escalado rápidamente hacia acciones judiciales: “No sé, se puede revisar y se puede conversar, pero ya están denunciadas. Es como un montón”.