El avance de la ultraderecha en España tiene una expresión que va más allá de España y de las figuras de Vox que defienden esas ideas en los medios. Se trata de Núcleo Nacional, una organización de extrema derecha que, según explicó la periodista Paula Bistagnino en Ronda de Investigación, por +Perfil, fue prohibida la semana pasada y cuyos líderes fueron detenidos después de una serie de allanamientos.

Al presentar imágenes de los videos con los que el grupo convoca a sus manifestaciones, Bistagnino describió el impacto que le generó conocer su funcionamiento y sus referencias ideológicas. La organización promueve consignas nacionalistas, xenófobas y racistas, reivindica abiertamente el nazismo y utiliza una estética marcada por uniformes, símbolos fascistas y exhibiciones de armas.

Armas, uniformes y consignas contra los inmigrantes

En las piezas audiovisuales difundidas por el grupo, sus integrantes apelan a consignas nacionalistas, xenófobas y racistas. “Lo que reivindican es como la España sin diversidad”, explicó Bistagnino. También mencionó su rechazo a las autonomías, a las lenguas distintas del español y a la inmigración.

La periodista destacó que el movimiento no intenta disimular sus referencias ideológicas: “No hay disimulo ahí”. Entre las imágenes exhibidas durante el programa aparecieron retratos de Hitler, Mussolini y Franco, libros vinculados al nazismo y numerosas armas.

“Una, por un lado, la reivindicación abierta del nazismo, de esta manera, con tanta organización, con esa uniformidad, lo digo tanto por la vestimenta que usan, como por los discursos organizados, las armas”, describió.

Para Bistagnino, uno de los aspectos más inquietantes es la combinación de propaganda, organización y preparación armada. “Todos ellos tenían un montón de armas, todos ellos se muestran practicando tiro, que es algo que las ultraderechas están haciendo en el mundo”, advirtió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La consigna de la organización incluye la llamada “reemigración”, que la periodista definió como “expulsar básicamente a todos los migrantes”. También describió una estética que remite directamente a los movimientos fascistas del siglo pasado: integrantes vestidos de negro, rostros cubiertos, antorchas y símbolos uniformes.

“El uniforme a mí me llama la atención, me parece algo del siglo pasado completamente”, sostuvo. Y agregó: “Yo lo veo y digo, ah, bueno, se inspiraron la mitad en el nazismo, la mitad en el Kukusklan, buscaron toda la iconografía que podían encontrar”.

La infiltración periodística que expuso sus conversaciones internas

La periodista leyó fragmentos de los mensajes internos de la organización: “Para ellos, los semitas son los de siempre, la sinagoga de Satán, esto entrecomillado, los culpables de cualquiera de los males que azotan a Occidente”.

También señaló que el grupo atribuye a esas supuestas élites la caída de la natalidad en países de población blanca y los atentados del 11 de septiembre. “Sus enemigos son los islamistas, sus enemigos son los judíos, sus enemigos son todos salvo los españoles verdaderos”, resumió.

Una expansión que excede las fronteras españolas

Bistagnino advirtió que Núcleo Nacional no limita sus actividades a España. Durante el programa se exhibieron videos de grupos de otros países que envían mensajes de apoyo e imitan su estética, entre ellos Bulgaria y Holanda.

“Empezaron a recibir videos de distintos grupos que los imitan, los emulan”, explicó. Para la periodista, la expansión de estas expresiones de ultraderecha también genera preocupación por su alcance europeo.

La organización, además, mantiene su actividad en redes pese a las medidas judiciales. “Si ven sus redes sociales, tienen una cuenta de Twitter que se llama Núcleo Nacional, que la justicia ordenó cerrar, pero que hasta yo chequeé esta noche, sigue abierta”, contó.

En uno de los mensajes difundidos, uno de sus líderes convoca a continuar organizados y comparte un alias para recibir dinero.

“Por lo que implica este movimiento en este momento, un año de resolución del destino de España, probablemente con una derecha creciendo de la mano de Vox”, planteó Bistagnino. Y concluyó sobre el peligro de estas expresiones: “No es gracioso ni ver esvásticas, ni ver jóvenes armados pensando en que tienen una especie de misión que implica aplastarle la cabeza a un montón de otros”.