La visita del Papa León XIV a la Argentina dejó una serie de gastos públicos millonarios y contrataciones directas que quedaron bajo la lupa periodística y política. El periodista de Perfil Mauricio Caminos pasó por Ronda de Investigación, en +Perfil, y detalló los desembolsos destinados a organizar las misas y los eventos vinculados con la gira papal, además de advertir sobre la falta de licitaciones competitivas y la participación de empresas relacionadas con figuras del oficialismo.

“En el diario Perfil, con el equipo de política, hicimos varias notas a partir de las contrataciones de lo que significó el gasto de la producción, las carpas, las famosas carpas VIP y todo el escenario que tuvo el Papa en su misa en Palermo”, explicó Caminos. Según el periodista, las contrataciones se realizaron de manera directa y sin una competencia amplia entre proveedores.

La misa de Palermo costó más de $20.000 millones

Caminos sostuvo que las contrataciones se realizaron “a las apuradas, directas, con una sola persona que firmó y contrató, sin una licitación y una puja muy competitiva entre empresas”. Aunque reconoció que organizar un acontecimiento multitudinario requiere una logística especializada, planteó interrogantes sobre los procedimientos utilizados.

El periodista precisó que las dos misas realizadas en Palermo representaron un gasto de 20.477 millones de pesos para el Gobierno. Una parte importante correspondió a la producción del evento, para la que se contrató a DF Entertainment. “Ese contrato solamente costó 8.600 millones de pesos”, detalló Caminos en +Perfil. La empresa, explicó, tiene experiencia en la organización de recitales masivos y eventos en grandes estadios.

La polémica también alcanzó a las carpas VIP, luego de que circularan imágenes de invitados con comida y bebidas mientras miles de personas permanecían bajo el sol. “Creo que esa obscenidad de demostrar esas comodidades, cuando había mucha gente que estaba bajo el rayo del sol, incluso el Papa mismo, que tiene un discurso de estar cerca del prójimo, de humildad, de redistribución de riqueza, de la doctrina social de la iglesia. Bueno, chocaba ahí, creo que ahí fue el boom de la noticia”, planteó.

La empresa de seguridad vinculada con la familia Menem

Otro de los puntos de la investigación fue la contratación de Tech Security, empresa relacionada con la familia Menem, para prestar servicios de seguridad durante la visita papal. “Martín Menem era parte del directorio hasta diciembre del 23, cuando asume como como diputado”, señaló Caminos. También indicó que, al asumir como legislador, Martín Menem se desligó formalmente de la empresa y transfirió su participación a un familiar, Adrián Menem.

Sobre la relación entre el negocio y el presidente de la Cámara de Diputados, Caminos distinguió la participación familiar de una eventual intervención personal de Martín Menem: “Al mismo Martín Menem yo creo que tiene otro problema, políticos y de juntar votos, o sea me parece que el negocio sí es de la familia Menem, desconozco el detalle de si está en una reunión de directorio o una decisión política”.

Los gastos de Nación, Provincia y Córdoba

La investigación también permitió comparar los desembolsos de las distintas jurisdicciones. Caminos informó que la provincia de Buenos Aires destinó alrededor de 16.000 millones de pesos a la misa de Luján y a la visita al Cottolengo, mientras que Córdoba gastó unos 15.000 millones.

“20.000 millones, la Nación, 16.000 millones, la Provincia, que igual no es el número final, o sea, puede que haya más gastos que no están contemplados en estas misiones públicas”, explicó.

El periodista aclaró que la organización de una visita papal implica gastos para los países anfitriones y mencionó como referencia el costo de una visita a España. Sin embargo, remarcó que se trata de fondos públicos y que corresponde investigar cómo fueron utilizados: “Pero bueno, es un gasto público y también hubo aportes empresariales que se supone que hicieron a ese pulso que es de gasto”.

Alfombras y cortinas por $209 millones en Casa Rosada

Otro hallazgo de las notas firmadas por Caminos fue la compra de alfombras rojas y cortinas para la Casa Rosada, por un total de 209 millones de pesos. “Cuando ves un dato así, decís, es un hermoso título. A ver, aprovecharon a comprar cortinas y alfombras rojas por, aquí tenés el dato exacto, 209 millones de pesos”, relató.

La investigación detectó que las compras se hicieron a dos proveedores que, pese a presentarse como empresas distintas, tenían vínculos familiares y compartían domicilio fiscal: “Los proveedores se llaman alfombra mágica, el mismo gesto hice yo cuando vi que el proveedor se llamaba alfombra mágica, y hay otro que se llama tetramón, y después cuando buscas un poquito más, los dos son de la misma empresa, de la misma familia, familia Misragi, que tiene la misma dirección fiscal”.

Y agregó: “Hubo dos compras a dos empresas distintas, pero el negocio se lo llevó una sola persona, a una sola familia”.