En una nueva edición de Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, el periodista, Andrés Snitcofsky, analizó la evolución del calentamiento global y explicó por qué la velocidad con la que aumenta la temperatura del planeta representa uno de los principales problemas ambientales.

Andrés Snitcofsky reconoció que el planeta atravesó otros períodos con temperaturas elevadas y glaciaciones, pero señaló que la velocidad del proceso actual impide una adaptación equivalente. “Cuando el planeta cambia de temperatura, y le lleva un millón de años cambiar de temperatura, o diez millones de años cambiar de temperatura, se adapta. Se adaptan las especies, se adaptan las plantas, se adaptan el clima, se adaptan los glaciares, los mares suben y bajan”, planteó.

En cambio, advirtió que los cambios actuales se producen en períodos demasiado cortos: “Ahora, cuando ese cambio sucede en nuestra vida, en 40 años, no tenemos forma de adaptar. Nosotros no podemos evolucionar genéticamente”.

Los registros de temperatura muestran una tendencia preocupante

Durante su exposición, Snitcofsky presentó distintas visualizaciones para mostrar la evolución de las temperaturas globales. Asimismo, recordó que hace una década ya consideraba alarmantes esos indicadores, pero destacó que la situación continuó empeorando: “Y yo me acuerdo que hace como 10 años, 2016, cuando daba alguna clase en algún taller, lo mostraba, pero con los datos hasta 2016. Y ya me parecía escandaloso”.

También explicó que los registros actuales muestran temperaturas que no se habían observado durante el período de mediciones disponibles: “Nunca desde que lo medimos como humanidad hace más o menos 120 años”.

Al analizar las temperaturas promedio y su distribución, advirtió que el planeta se acerca a superar los límites establecidos internacionalmente: “O sea, la que habíamos prometido no cruzar en el Acuerdo de París. En realidad habíamos prometido la de 1,5. Ahora ya estamos cercanos a la 2”.

El Niño, las sequías y las consecuencias para Argentina

Snitcofsky también explicó cómo los fenómenos de El Niño y La Niña se relacionan con las variaciones climáticas y sus consecuencias en Argentina. A través de registros del océano Pacífico, mostró los principales eventos de las últimas décadas y sus efectos sobre las precipitaciones. “Los fenómenos de El Niño que tuvimos coinciden en general en Argentina con grandes lluvias e inundaciones y La Niña nos coincide con sequías”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Consumo energético y desigualdad frente a la crisis climática

Otro de los ejes de su exposición fue el vínculo entre el consumo de recursos y el calentamiento global. Snitcofsky cuestionó el ritmo de utilización de energía de las sociedades actuales y planteó interrogantes sobre el impacto de las nuevas tecnologías. “Consumimos demasiada energía muy rápido y eso el planeta no lo aguantó”, expresó.

En ese sentido, mencionó el consumo energético de la inteligencia artificial y el uso cotidiano de herramientas digitales como parte de una discusión más amplia sobre los recursos naturales.