Durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, la periodista Giselle Leclercq analizó la llegada a la Argentina de tres figuras centrales del universo tecnológico global. El martes se conoció que Peter Thiel, cofundador de Palantir, aumentó su participación en Vista Energy, la petrolera que opera en Vaca Muerta. Al día siguiente, se viralizaron imágenes de Bill Gates en Ushuaia y La Boca.

Para Leclercq, estas visitas no son solamente una curiosidad. “Esta semana estuvo, atravesada la agenda, estuvo totalmente marcada por la presencia de estos tecnomagnates en nuestro país”, señaló. La periodista vinculó estos movimientos con la disputa tecnológica internacional y el interés por los recursos estratégicos argentinos, en un escenario atravesado por la competencia entre Estados Unidos y China.

Bill Gates en Ushuaia: la Antártida y el interés por la región

Leclercq planteó el interrogante central sobre el motivo de estas visitas: “Qué están buscando, qué quieren estos mega multimillonarios en este país del fin del mundo”. En ese sentido, sostuvo que la Argentina ocupa un lugar dentro de una disputa global por los recursos naturales y la energía.

“La Argentina es un eslabón más”, explicó, al referirse a la carrera tecnológica entre las principales potencias. “Nosotros aparecemos como una tierra enorme, con recursos naturales y con energía barata”, sostuvo. Y agregó: “La discusión en este momento del planeta es la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China”.

La presencia de Bill Gates generó preguntas después de que se lo fotografiara en Ushuaia y caminando por Caminito, en La Boca, acompañado por su pareja, su hijo, amigos y personal de seguridad.

Con el correr de las horas, se conoció que el empresario utiliza un superyate que parte desde el puerto de Ushuaia para viajar a la Antártida. Leclercq explicó que Gates participa de discusiones vinculadas con el ambiente y la huella de carbono, pero también señaló que la región forma parte de debates estratégicos actuales. “Bill Gates está mirando ahí”, afirmó en referencia a la Antártida.

La periodista también contrastó su perfil público con el de Peter Thiel: “Él se presenta, a diferencia de Peter Thiel, con una línea mucho más progresista, digamos, en términos, por lo menos del vocabulario que usamos en la Argentina”.

Peter Thiel aumentó un 58% su inversión en Vista Energy

Otro de los movimientos relevantes de la semana fue el aumento de la participación de Peter Thiel en Vista Energy, la compañía petrolera que opera en Vaca Muerta y pertenece a Miguel Galuccio. “Lo que conocimos sobre su inversión en Vista Energy es que aumentó su participación en esta empresa argentina en un 58%”, detalló Leclercq.

La información surgió de los reportes trimestrales que presenta Thiel Macro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), mediante el formulario 13.

“Ahí las empresas que tienen un montón, un montón de dinero, tienen que informar sus movimientos”, explicó. En el último documento también se conoció que el fondo se desprendió de inversiones en empresas eléctricas tradicionales e incrementó su participación en una compañía de semiconductores.

Para Leclercq, ese movimiento se conecta con otra dimensión de la disputa global: “Otra de las capas de la gran discusión que hay sobre recursos estratégicos, tecnología, entran los semiconductores”.

La influencia de los magnates tecnológicos y el futuro de Argentina

La periodista advirtió que la presencia de estos empresarios debe analizarse más allá de las fotografías y las anécdotas. “Fundamentalmente, conectividad, tecnología y evidentemente es claro que están mirando a la Argentina”, afirmó.

También destacó que Elon Musk y Peter Thiel expresaron públicamente su buena sintonía con Javier Milei, mientras que Bill Gates presenta un perfil ideológico diferente.

Leclercq cerró con una reflexión sobre el poder que acumularon estas figuras: “Hay un mundo que se está reconfigurando y ahí la carrera tecnológica está teniendo un lugar crucial y por eso estas personas son fundamentales para entender un poco para dónde vamos a ir”.