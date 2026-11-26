La periodista especializada en ambiente y cambio climático, Tais Gadea Lara, pasó por Ronda de Investigación, por +Perfil, para analizar los resultados de la última cumbre climática y explicar por qué, pese a las críticas, no corresponde afirmar que el encuentro haya fracasado por completo.

Durante la conversación, la periodista señaló que los países no alcanzaron un consenso sobre la Cover Decision, un documento de carácter político, aunque sí adoptaron decisiones en otros asuntos relevantes. También cuestionó que las discusiones sobre declaraciones políticas hayan desplazado cuestiones técnicas centrales y analizó las disputas por el financiamiento climático, el retiro de recursos de Estados Unidos y la posición argentina en las negociaciones.

Por qué Tais Gadea Lara cuestionó que la cumbre climática haya fracasado

“Bueno, a ver, lo que ocurrió y seguramente vieron en muchos titulares, muchos titulares dijeron que la cumbre fracasó, que no hubo un acuerdo, y eso técnicamente no es correcto”, señaló Gadea Lara. La periodista explicó que la falta de consenso se produjo en torno a la Cover Decision, un documento de carácter político que podía incorporar temas como el aumento de la electrificación.

Sin embargo, aclaró que sí se adoptaron decisiones en otros asuntos relevantes. El problema, según su análisis, fue el tiempo destinado a las discusiones políticas en detrimento de cuestiones técnicas centrales: “Entonces ahí siempre está el tema de no solo las posiciones de países, sino también como los que están a cargo de la coordinación de las negociaciones, a veces, y esto te lo digo como una experiencia de lo que veo en los últimos años, están más preocupados y ocupados en a ver qué tipo de declaración política puede servir para los titulares que realmente se avancen en estas cuestiones técnicas”.

Financiamiento climático: la disputa entre países desarrollados y en desarrollo

Gadea Lara destacó que uno de los principales conflictos en las negociaciones internacionales es cómo se distribuyen las responsabilidades y los recursos para enfrentar el cambio climático. “Bajo lo que es el proceso de negociaciones climáticas está el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que implica que todos los países tienen que actuar frente al cambio climático, pero aquellos que históricamente más contribuyeron, son justamente los que tienen que hacer un diferencial, por ejemplo, lo de proveer dinero”, planteó en +Perfil.

También explicó que la discusión sobre quiénes deben aportar recursos se amplió con el crecimiento económico de países como China y con los reclamos de Estados Unidos y la Unión Europea.

En ese contexto, cuestionó que los países desarrollados argumenten falta de fondos para la acción climática: “Cuando uno después ve todo lo que se destina, por ejemplo, a seguridad, hay que preguntarse, es que no hay dinero, o que no hay dinero selectivamente para acción climática”.

El retiro de Estados Unidos y el papel del sector privado

La periodista sostuvo que el cambio climático requiere transformaciones en múltiples sectores de la economía y no puede resolverse con una única medida: “La acción climática requiere cambios en todos los sectores, requiere básicamente modificar lo que es la manera en la cual nos acostumbramos a vivir, y allí es que todos los sectores tienen que adaptarse a los impactos, pero también hacer cambios para reducir las emisiones”.

En materia de financiamiento, señaló que algunas inversiones privadas avanzan porque las soluciones también representan oportunidades de negocio. Como ejemplo, mencionó la rentabilidad de la energía solar.

Sin embargo, advirtió que el escenario internacional se volvió más complejo durante el segundo mandato de Donald Trump, con una retirada de recursos destinados a políticas climáticas. “De hecho, por ejemplo, en bancos multilaterales han reducido o incluso quitado la cartera que destinaban a acción climática”, aseveró.

Aun así, explicó por qué el Acuerdo de París continúa vigente: “Y es porque ya está en funcionamiento el acuerdo y es porque ya hay cosas que rinden, que son rentables y que funcionan tanto para el sector público como para el privado y por eso eso se mantiene en pie”.

Argentina en las COP: la discusión por la perspectiva de género

Gadea Lara también describió la participación argentina en las negociaciones y recordó que, en 2024, el Gobierno retiró a su delegación durante el segundo día de la conferencia. También aclaró que el país continúa dentro del Acuerdo de París y que este año volvió a participar con una delegación de cinco integrantes.

Según explicó, una de las intervenciones recurrentes de Argentina consiste en pedir que los documentos internacionales reflejen su interpretación del concepto de género. “Básicamente lo que piden es que para Argentina ellos consideran el género en función de masculino y femenino”, expresó.

La periodista cuestionó que el país concentre esfuerzos en esa discusión en lugar de priorizar la búsqueda de financiamiento climático: “Si me preguntás qué postura tendría, trataría de tener una postura más activa en ver cómo consigo financiamiento, en pelearme quizás en defensa con otros países en desarrollo para eso”.

La esperanza frente a la crisis climática

Pese a las dificultades, Gadea Lara defendió la importancia de seguir cubriendo las negociaciones y traducir sus discusiones para la sociedad. “Si sigo yendo todos los años desde hace 12 años es porque creo que al menos desde el rol periodístico tengo que estar ahí para traducirle a la gente ese mundo complejo, para exigirle también como ese proceso que funcione y que funcione cada vez mejor”, resaltó.