En su columna por Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, la periodista Paula Bistagnino reconstruyó el caso de una presunta secta instalada en Bariloche, que en marzo de 2025 generó repercusiones en los medios argentinos: 14 ciudadanos rusos detenidos, mujeres desnutridas y sin cabello.

La investigación apunta a Konstantin Rudnev, un gurú ruso de casi 60 años que había creado una organización espiritual en Rusia durante la década de 1990. “En la década del 90 empezó en Rusia con un ashram, para entenderlo más o menos todos, que son estos centros de yoga muy comunes en la India”, explicó Bistagnino. La periodista señaló que la organización terminó vinculada con denuncias por abuso sexual y distribución de drogas.

La historia de Konstantin Rudnev y la llegada de la organización a Bariloche

“Y la historia de este hombre es que inicia esto, que efectivamente era una especie de organización sectaria vinculada con el yoga, y termina en una denuncia de abuso sexual. Y no solo de abuso sexual, sino también de otros delitos, como narcotráfico, por ejemplo”, detalló.

Rudnev fue detenido en Rusia y permaneció preso entre 2010 y 2021. “Esa secta fue prohibida en Rusia en 2014 y continuó, de todas maneras, porque era muy grande lo que había armado”, contó Bistagnino. Después de recuperar la libertad, viajó por Europa del Este y llegó a Sudamérica. Finalmente, se instaló en Bariloche junto a otros ciudadanos rusos, donde desarrollaban actividades de yoga, meditación y prácticas espirituales.

El modelo BITE y cómo funcionan las organizaciones sectarias

Bistagnino aclaró que no toda organización espiritual constituye una secta, aunque existen comportamientos coercitivos que permiten identificar mecanismos de captación y control. “Eso no significa que todas las que existan sean sectas, pero sí que por lo menos hay muchas con comportamientos sectarios”, advirtió.

Para analizar estas prácticas, mencionó el modelo BITE, una herramienta que permite estudiar los mecanismos utilizados por organizaciones coercitivas. “Se llama modelo BITE, después es muy interesante, un día si quieren lo podemos conversar un poco mejor, pero suele pasarse por ahí para pensar en cómo se atrae a una persona”, explicó.

La periodista también describió las distintas etapas del proceso de captación y control: “Cómo primero se la trae, luego se logra hacer que esa persona sea captada, que entre de alguna manera, y cómo luego se la controla y se la vigila a través de un montón de técnicas que tienen que ver con el manejo de la información, muchas veces de la información muy íntima y psicológica de esa persona”.