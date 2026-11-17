Tomás Rebord salió al cruce de las críticas que recibió después de entrevistar a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), durante el debut de Dominbord, su nuevo programa en América TV. En su ciclo de +Perfil, el conductor reivindicó su manera de entrevistar y respondió a quienes lo acusaron de no haber repreguntado ante las controvertidas declaraciones del dirigente.

La entrevista, emitida el domingo 15 de noviembre, generó repercusiones por las declaraciones de Tapia sobre la organización del fútbol argentino, los cuestionamientos de River Plate, su enfrentamiento con el Grupo Clarín y las denuncias judiciales en Estados Unidos.

Tomás Rebord defendió su forma de entrevistar

Al recordar sus comienzos como entrevistador en El Método Rebord, el conductor explicó qué busca obtener de las personas que pasan por sus programas.

"Para mí, cuando uno entrevista, lo mejor que puede pasar es que el entrevistado desnude su alma", sostuvo.

"El entrevistador tiene que ser un vaso en el cual el invitado derrama su esencia más pura para que el espectador pueda verlo, pueda ver realmente quién es, y pueda juzgar y sacar sus propias conclusiones", añadió.

Rebord también cuestionó las expectativas de una parte del público frente a determinadas figuras políticas o deportivas.

"La gente, en esta vida atrincherada que tenemos, no quiere ver una entrevista, no quiere escuchar lo que el otro tiene para decir. Quiere que tal o cual persona sea justiciada en función de sus preferencias y prejuicios", manifestó.

Y agregó: "Yo creía que era una marca más propia del progresismo, pero es mentira. Absolutamente a todos, a todas las trincheras les pasa".

Rebord rechazó las críticas por su entrevista a Chiqui Tapia

El conductor enumeró algunos de los asuntos que abordó durante la conversación con el presidente de la AFA.

"Le preguntamos todo al Chiqui Tapia. Absolutamente todo. Críticas a la organización de los torneos de fútbol del presente, conformación de la AFA, acusación de estar arruinando el fútbol argentino", afirmó.

También recordó la pregunta que le hizo al dirigente sobre los insultos que recibe habitualmente de los hinchas. "Le dijimos: 'Chiqui Tapia, te putean en todas las canchas del país'. ¿Te pasa algo con eso?", expresó.

Chiqui Tapia en el programa de Tomás Rebord en +Perfil

Respecto de las controversias judiciales que rodean al titular de la AFA, aseguró: "Le preguntamos por la investigación del FBI, le preguntamos por sus causas judiciales abiertas. Dio declaraciones que no dijo nunca en ningún lugar".

Durante su aparición en América TV, Tapia también defendió el formato del campeonato de Primera División y cuestionó las críticas de River Plate por el arbitraje del último Superclásico.

Tomás Rebord destacó las repercusiones de las declaraciones de Tapia

Otro de los argumentos utilizados por Rebord para defender su desempeño fue la repercusión mediática de la entrevista.

"Fue una máquina de dar declaraciones. No hay un lugar en la República Argentina que no esté atravesado por si se indignó o no con algo que dijo", sostuvo.

Además, recordó que el presidente de la AFA acusó al Grupo Clarín de operar en su contra y desafió a sus opositores a competir electoralmente por la conducción de la institución.

"¿No te gusta cómo entrevisto? No, no te gusta. ¿Te parece que entrevisto mal? Te parece que entrevisto mal. ¿Las repercusiones salen en todos lados? Las repercusiones salen en todos lados", expresó.

El conductor también celebró los momentos distendidos del programa, entre ellos la sesión de penales que protagonizó Tapia junto a Juan Enrique Ruffo.

"La disfruté de principio a fin. Creo que estuvo buena, creo que fue realmente buena", aseguró.

Rebord aseguró que recibió amenazas de muerte tras entrevistar a Tapia

En otro tramo de su programa, el conductor reveló las consecuencias que tuvo la entrevista en sus redes sociales.

"Yo creo que hoy tengo quizás récord de amenazas de muerte en DMs a mi Instagram, que solo es señal de éxito", afirmó.

También reconoció el rechazo que generó su conversación con Tapia entre los simpatizantes del conjunto de Núñez.

"Estoy un poco impopular con hinchas de River. Eso es algo que estamos detectando en mi focus group", ironizó.

Finalmente, volvió a bromear sobre su relación con los fanáticos del Millonario: "Gallinas con Rebord creo que nos juntamos tres en este momento. Nos juntamos tres. Nunca estuvimos tan mal".