El periodista Norman Powell analizó en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el caos que provocó una falla en el sistema de control del tráfico aéreo de Estados Unidos. La interrupción afectó a millones de pasajeros y obligó a suspender miles de vuelos en distintos aeropuertos del país.

Powell describió la dimensión del problema y recordó las imágenes que circularon durante la emergencia: “Fue interesante ver los mapas que se reproducían en internet mostrando cómo se iba despejando el espacio aéreo de Estados Unidos”. Además, señaló que la interrupción tuvo consecuencias en las conexiones internacionales.

Qué provocó la falla en el control del tráfico aéreo

El corresponsal recordó que “en cualquier momento en Estados Unidos hay más de seis mil vuelos recorriendo el país” y explicó que el servicio podría recuperar cierta normalidad durante las horas posteriores a la interrupción. Según precisó, “fue la más prolongada en los últimos 25 años”.

El origen del problema estuvo relacionado con trabajos de modernización de la infraestructura tecnológica. Una empresa contratista estaba reemplazando parte del antiguo cableado de cobre del sistema de control aéreo por fibra óptica.

Powell explicó que el inconveniente se produjo “por razones que aún no han quedado esclarecidas” y que la intervención provocó una sobrecarga en el sistema.

Ante esta situación, el secretario de Transporte estadounidense, John Duffy, reclamó al Congreso 50.000 millones de dólares para modernizar los sistemas de control aéreo. El pedido supera los 30.000 millones que había solicitado anteriormente.

Trump responsabilizó a la gestión de Joe Biden

El presidente Donald Trump respaldó el pedido de fondos para actualizar la infraestructura aérea y atribuyó el deterioro tecnológico a la administración de su antecesor, Joe Biden, cuya gestión volvió a calificar de desastre.

Powell destacó la magnitud de las consecuencias del episodio: “Lo cierto es que fue tremendo el caos que provocó esto en todos los aeropuertos de Estados Unidos y que también afectó los vuelos internacionales, lógicamente”.