“Este año la inteligencia artificial explotó”: Nelson Pérez Alonso analizó en RDEco cómo la IA está cambiando los negocios

La inteligencia artificial comenzó a modificar el funcionamiento de las empresas y, según el titular de la consultora Claves, Nelson Pérez Alonso, marcó un punto de inflexión en su incorporación al mundo de los negocios. “Este año la inteligencia artificial explotó, definitivamente explotó y cambió la forma de hacer buena parte de la operación”, afirmó en RDEco, por +Perfil.

Para el entrevistado, esta transformación puede traducirse en un importante salto de productividad, especialmente en las estructuras comerciales de las compañías argentinas. Explicó que existen dos grandes formatos de negocio: B2B (empresa a empresa) y B2C (empresa a consumidor). Mientras que el segundo ya tiene un desarrollo importante a través de las redes sociales, el primero todavía presenta dificultades.

Cómo la inteligencia artificial puede transformar las estructuras comerciales

“Muchas compañías tienen estructuras comerciales obsoletas y hoy la inteligencia artificial vino para ponerle mucha productividad a ese sector”, señaló, al vincular esta problemática con las dificultades que atraviesa buena parte de la industria.

Como ejemplo del potencial de estas herramientas, explicó que “hoy un agente de inteligencia artificial puede gestionar 2.000 conversaciones con posibles nuevos clientes para una compañía”. Esta capacidad permitiría ampliar las oportunidades comerciales sin necesidad de incrementar proporcionalmente los recursos humanos y económicos.

El desafío de ampliar las exportaciones de las PyMEs argentinas

Pérez Alonso también puso el foco en el reducido universo de empresas argentinas que participan del comercio exterior. Según los datos que presentó, el país cuenta con aproximadamente 784.000 compañías, pero solamente 8.200 realizan alguna actividad exportadora.

“Solamente tenemos 8.200 compañías que exportan”, remarcó. Además, destacó la concentración de las ventas externas: “Las 100 primeras empresas se llevan el 80% del volumen”.

El especialista advirtió que muchas compañías de tamaño mediano exportan montos reducidos y, en general, concentran sus operaciones en un único destino. En ese sentido, identificó una oportunidad para incorporar tecnología y mejorar su capacidad de internacionalización. “Hay muchas compañías que exportan menos de 50.000 dólares, pero no tienen la capacidad de llegar a un montón de destinos adicionales”, explicó.

A su entender, la inteligencia artificial puede contribuir a elevar las exportaciones argentinas, que actualmente representan alrededor del 15% de la economía, hasta niveles del 20% o 25%.

Lejos de reemplazar las tradicionales rondas de negocios, estas herramientas pueden complementarlas y reducir significativamente sus costos. “Viene a complementarlo y hacerlo mucho más económico”, sostuvo.

Finalmente, explicó que un agente multilingüe puede gestionar miles de conversaciones y generar entre 15 y 30 reuniones mensuales con potenciales clientes internacionales. “Puede cambiar la realidad de muchas PyMEs industriales que tienen capacidad de exportar a un costo súper accesible”, concluyó.