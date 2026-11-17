En una nueva edición de Ronda de Corresponsales, por la pantalla de +Perfil, el periodista Norman Powell analizó un problema técnico que afectó a una red de información altamente clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos. El inconveniente interrumpió las comunicaciones internas del organismo.

Powell explicó que “una red de información altamente clasificada de la Agencia Nacional de Seguridad ha tenido un problema serio y se han interrumpido las comunicaciones”. Según detalló, esa red permite que los empleados intercambien información confidencial dentro de la agencia, aunque hasta el momento no existen evidencias de un ataque informático.

Problemas técnicos en la NSA y los bancos de Estados Unidos: JP Morgan Chase, entre los afectados

“Hasta este momento, dice la información, no hay evidencias de que fue un ataque cibernético”, señaló Powell. Además, indicó que la agencia trabaja para solucionar el inconveniente y determinar si existió alguna intrusión externa.

La interrupción en la NSA se conoció pocos días después de otros inconvenientes tecnológicos que afectaron servicios esenciales en Estados Unidos, entre ellos el transporte aéreo y el sistema financiero.

Powell explicó que un problema técnico en JP Morgan Chase provocó dificultades en el funcionamiento del sistema bancario. “Miles de clientes reportaron problemas para acceder a sus cuentas en línea en varios de los principales bancos aquí en Estados Unidos, así como el servicio de transferencia de dinero”, afirmó en +Perfil.

Las fallas tecnológicas generan preocupación por su coincidencia

La sucesión de incidentes despertó interrogantes sobre la seguridad y la confiabilidad de las infraestructuras tecnológicas estadounidenses. Los problemas bancarios y de la NSA se produjeron después de las dificultades registradas con Microsoft y el sistema de tráfico aéreo.

En este sentido, Powell destacó que “estas interrupciones han ocurrido pocos días después de los problemas que se registraron la semana pasada con Microsoft y con el tráfico aéreo de Estados Unidos”.