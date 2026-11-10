Federico Vacarezza en RDEco: “No hay un plan consistente sobre cómo afrontar los vencimientos de deuda el año que viene”

La Argentina enfrenta un desafío financiero de magnitud: durante 2027 deberá afrontar vencimientos de deuda por casi 24.000 millones de dólares entre capital e intereses. La falta de precisiones sobre cómo se cubrirán esos compromisos se convirtió en uno de los principales factores de incertidumbre para los inversores.

El economista Federico Vacarezza explicó en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, que “el mercado viene con unas preocupaciones de fondo que tienen que ver con los vencimientos de deuda que ya tiene que afrontar la Argentina el año que viene”. Según señaló, aunque el Gobierno había presentado inicialmente un esquema de financiamiento, las condiciones económicas y financieras cambiaron y obligan a revisar las perspectivas.

La deuda de 2027 y la falta de un plan de financiamiento

“Van pasando los días, van pasando las semanas, y no hay un plan consistente del Gobierno sobre cómo se van a afrontar esos vencimientos de deuda el año que viene”, advirtió el analista.

Vacarezza remarcó que la evolución del riesgo país constituye otra señal relevante para comprender las expectativas del mercado. En particular, destacó que la incertidumbre política comenzó a incorporarse en las evaluaciones de los inversores, tanto en la Argentina como en Estados Unidos. “Hay un componente político dentro de ese riesgo país que es más que evidente en el mercado”, sostuvo.

El riesgo político y las obligaciones con el FMI

Vacarezza señaló que una parte importante de los operadores financieros observa dificultades para una eventual reelección de Javier Milei en 2027. Según explicó, esa percepción forma parte del escenario que actualmente analizan los mercados, incluso cuando todavía no existe una candidatura opositora firme. “Una gran parte del mercado, no solamente acá, sino en los Estados Unidos, ve muy dificultosa una posible reelección de Javier Milei el año que viene”, afirmó.

Para el economista, la combinación entre los compromisos externos y la falta de una estrategia de financiamiento definida genera una presión adicional sobre la economía. “Vienen vencimientos de deuda muy fuertes para el año que viene, no hay un plan, no hay una hoja de ruta para eso, no hay una solución”, enfatizó.

Otro elemento que modifica el panorama es la relación financiera con los organismos internacionales. Vacarezza recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había funcionado como una fuente de asistencia para aliviar las necesidades de financiamiento del país.

Sin embargo, advirtió que esa dinámica comienza a cambiar y que la Argentina deberá afrontar mayores obligaciones netas. “El FMI siempre nos venía tirando una soga, nos venía dando un adelanto. A partir de ahora somos nosotros los que empezamos a pagar más de lo que recibimos”, explicó.