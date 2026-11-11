Gustavo Sambucetti explicó en RDEco cómo cambiará el comercio electrónico: “Los compradores van a ser máquinas”

El comercio electrónico argentino atraviesa un escenario de mayor oferta y consumo estable, con compradores que priorizan productos esenciales y buscan alternativas de precios. Así lo explicó Gustavo Sambucetti, director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en RDEco por +Perfil, donde destacó que durante el primer semestre se amplió la cantidad de unidades vendidas, aunque la facturación avanzó a un ritmo menor.

Según el estudio semestral de la CACE, “creció 28% la cantidad de productos, de unidades, y 21% la facturación”. Para el directivo, esta diferencia refleja que “el ticket promedio no creció al mismo ritmo de la inflación”, en un contexto en el que los consumidores ajustan sus decisiones de compra. Entre las categorías con mayor movimiento, destacó los rubros vinculados con las necesidades cotidianas: “Lo que vimos en comercio electrónico fue un crecimiento de aquellas categorías más básicas, de primera necesidad, como es el caso de alimentos, de artículos de limpieza, de cosmética”.

Consumo digital en Argentina: más oferta y compradores selectivos

Sambucetti también explicó que esta evolución responde a la incorporación de nuevos usuarios al canal digital y a la expansión de categorías que antes tenían menor participación en las compras online. El directivo describió un mercado en transformación, donde la competencia entre vendedores amplía las alternativas disponibles para los consumidores.

Sin embargo, el cambio más profundo que anticipa para el sector no está únicamente relacionado con los precios o los hábitos de compra, sino con la incorporación de la inteligencia artificial. Sambucetti comparó el impacto de esta tecnología con el que tuvo el comercio electrónico sobre las tiendas físicas hace dos décadas: “Hoy la IA es al comercio electrónico lo que el comercio electrónico era el comercio físico hace 20 años”. La diferencia, remarcó, está en la velocidad: “Cualquier cambio que por ahí en ese momento tardaba 1, 2, 3 años, hoy está tardando 1, 2, 3 meses o semanas”.

Actualmente, la inteligencia artificial ya se utiliza en marketing, atención al cliente y programación. Pero el gran salto será el comercio agéntico, que permitirá que los sistemas de IA seleccionen productos y realicen operaciones por cuenta de los usuarios.

Comercio agéntico: cómo la inteligencia artificial cambiará las compras online

Para Sambucetti, este cambio modificará las reglas tradicionales del negocio. “Hoy las empresas le venden a personas y con el comercio agéntico los compradores van a ser máquinas”, explicó. Esto obligará a repensar las estrategias comerciales: “El planteo es si pasar de un marketing para humanos a un marketing para máquinas”.

Aunque la automatización avance, el especialista consideró que el criterio humano seguirá siendo fundamental, especialmente en los procesos técnicos. La IA facilita tareas y acelera desarrollos, pero detrás de las interfaces todavía existen necesidades de infraestructura, seguridad y supervisión especializada.

Además, aseguró que la posibilidad de delegar compras ya no pertenece a un futuro lejano. “Los medios de pago ya están trabajando en homologar procedimientos o protocolos” para permitir que las personas autoricen operaciones dentro de determinados límites.

Finalmente, señaló que estas soluciones requieren escala y desarrollo global. “Este tipo de cosas son globales”, sostuvo, y explicó que las plataformas necesitan volumen regional para amortizar las inversiones tecnológicas. Así, el comercio electrónico se prepara para una nueva etapa en la que la inteligencia artificial no solo ayudará a comprar: también podrá hacerlo directamente.