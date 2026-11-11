“Hay una clara división y todavía no hay un consenso de adónde va la cosa”: en RDC explicaron la interna británica por el Brexit

El Brexit volvió a generar tensiones en la política británica, con diferencias dentro del gabinete sobre la posibilidad de recomponer los vínculos con la Unión Europea. En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, la periodista Marta Núñez explicó que Andy Burnham enfrenta una posición complicada ante este debate, que todavía no encuentra consenso dentro del oficialismo.

“Ayer hubo una reunión a puerta cerrada y hay una clara división y todavía no hay un consenso de adónde va la cosa”, señaló la corresponsal al describir las discusiones internas sobre los beneficios que podría representar una mayor integración con Europa. Entre los principales puntos de debate se encuentra la cooperación en materia migratoria, un asunto que, según Núñez, requiere una perspectiva más amplia y coordinada entre el Reino Unido y los países europeos.

Cooperación con Europa: beneficios económicos y arrepentimiento por el Brexit

La periodista también recordó las críticas de Burnham a la decisión del entonces primer ministro David Cameron de convocar el referéndum de 2016. “Cualquier persona en su sano juicio nunca hubiera hecho lo que hizo Cameron”, sostuvo, al señalar que la consulta se realizó sin que la población recibiera información suficiente sobre sus posibles consecuencias.

En esa misma línea, destacó el posicionamiento de Ed Miliband, integrante del Gobierno británico, quien respalda la iniciativa de acercamiento impulsada por Burnham y considera que recuperar la cooperación europea puede generar beneficios económicos y sociales.

Entre las ventajas de recomponer la relación con la Unión Europea, Núñez mencionó la posibilidad de desarrollar investigaciones conjuntas, ampliar los intercambios educativos, ofrecer becas y generar nuevas oportunidades para los jóvenes.

“Para todos nos conviene tener una buena relación con Europa”, afirmó. También recordó que algunas regiones británicas sufrieron especialmente las consecuencias de la salida del bloque comunitario. Gales, por ejemplo, perdió ayudas europeas que beneficiaban a sus agricultores.

La corresponsal señaló que numerosos ciudadanos se arrepintieron de la decisión tomada en las urnas y que el debate sigue generando profundas diferencias sociales y políticas. “Hay muchísimos, muchísimos arrepentidos cuando les tocó personalmente”, remarcó.

A casi una década del referéndum, la posibilidad de revertir formalmente el Brexit aparece como un proceso complejo, que requeriría un nuevo escenario político y, eventualmente, otra consulta popular. Sin embargo, los acuerdos bilaterales y sectoriales podrían facilitar una recuperación progresiva de los vínculos.

Núñez también describió las consecuencias cotidianas de la salida del bloque, en particular las restricciones que enfrentan los ciudadanos británicos al viajar por Europa. “Uno se siente ahí, a la cola de los extracomunitarios”, expresó.

Finalmente, sintetizó el clima político que todavía atraviesa al Reino Unido con una expresión conocida en la Argentina: “Hay, como se dice en Argentina, una grieta con respecto a este tema”.