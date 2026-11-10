Jairo Straccia en RDEco: “Galperin expresa todo lo bueno y todo lo malo que podemos tener como sociedad”

Jairo Straccia, periodista y autor de Galperin, la biografía del fundador de Mercado Libre, analizó su ascenso como uno de los empresarios más influyentes de América Latina, su vínculo con los distintos gobiernos y su protagonismo político en las redes sociales. En diálogo con Fernando Meaños, en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, reconstruyó las distintas etapas de la exposición pública de Galperin y su relación con el poder político y económico.

El periodista ubicó al empresario entre los principales referentes de la Argentina y América Latina, aunque aclaró que su escala y su perfil son diferentes de los de magnates tecnológicos como Elon Musk o Jeff Bezos. «Es nuestra versión a escala local y regional de esos magnates que vos estás citando», explicó. A diferencia de los grandes referentes tecnológicos que desarrollaron dispositivos o modelos de negocio innovadores, destacó la capacidad de ejecución del fundador de Mercado Libre: «Galperín tiene la visión y es un gran ejecutor de ese tipo de planes de negocios. No tiene la mirada de inventor».

Las tres etapas de la exposición pública de Galperin

Straccia identificó tres etapas en la exposición pública del empresario en redes sociales: una primera vinculada a los negocios y los avances de su compañía; otra de mayor participación política durante el macrismo; y una tercera, de posicionamiento mucho más confrontativo, que se consolidó después de la pandemia.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, Galperin buscó acercarse al establishment empresarial y se incorporó a la Asociación Empresaria Argentina (AEA), aunque actualmente Straccia lo considera un outsider de ese ámbito. «La ruptura y el Galperín desatado tiene que ver con tres episodios», sostuvo.

Entre esos factores mencionó la pandemia, que enriqueció a las grandes compañías tecnológicas y profundizó sus temores frente a una mayor intervención estatal; el avance de referentes como Peter Thiel en la política estadounidense; y el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. A esos episodios sumó el triunfo de Milei, que, según su interpretación, le permitió al empresario expresarse con mayor libertad en las redes.

El vínculo de Mercado Libre con los gobiernos argentinos

Straccia también cuestionó la idea de que Mercado Libre haya sido perjudicada sistemáticamente por los gobiernos argentinos. «El Estado siempre fue aliado en Argentina de Mercado Pago», afirmó, al recordar los beneficios de las políticas de promoción del software, las regulaciones financieras y el régimen laboral aplicado a la logística del comercio electrónico.

El poder de Mercado Libre y las críticas al discurso de Galperin

Para el autor, la trayectoria de la compañía no admite una interpretación simplista. «No hay una lectura blanco-negro», advirtió. Destacó que Mercado Libre facilitó el comercio y la inclusión financiera de sectores excluidos del sistema bancario, pero también señaló los cuestionamientos por las comisiones y las tasas de interés.

«Galperin expresa en última instancia todo lo bueno y todo lo malo que podemos tener como sociedad», resumió. En esa contradicción conviven el desarrollo de una empresa argentina con alcance regional, el aprovechamiento de políticas públicas y las denuncias por posibles abusos derivados de su posición dominante.

Sin embargo, su principal cuestionamiento estuvo dirigido al comportamiento público del empresario. Straccia consideró que su influencia en las redes sociales puede deteriorar el debate democrático. «Es un amplificador de discusiones con una mirada muy divisiva y que contribuye a una muy mala convivencia democrática», sostuvo.

Y agregó: «El hecho de que él tenga una gran empresa y eso sea algo positivo para el país, no lo exime de la responsabilidad de contribuir como líder a una mejor convivencia democrática».

Por qué Galperin habría manifestado incomodidad con su biografía

Finalmente, Straccia explicó que Galperin habría manifestado incomodidad ante la publicación de su biografía porque el libro expone decisiones y episodios que el empresario no puede controlar. «Mi objetivo es contar cómo alguien puede ser un monstruo y construir la empresa que construyó, y transformarse en un monstruo que contribuye de esa manera a una convivencia», concluyó.