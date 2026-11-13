José María Donati en RDEco sobre falta de una política de ingresos: “No es que haya una política mala, sino que no la hay”

La recuperación de la economía argentina requiere algo más que un aumento de las exportaciones. Para el economista José Donati, también resulta indispensable recomponer el consumo interno, impulsar los ingresos y revisar aspectos de la estructura tributaria que permanecen fuera del debate económico. En ese marco, planteó que existen oportunidades de inversión que todavía no se aprovechan, especialmente en empresas de menor tamaño que no pueden acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Hay oportunidades no aprovechadas respecto a fomentar las inversiones en sectores o en empresas de menor tamaño”, sostuvo Donati. Además, cuestionó la ausencia de una política de ingresos: “No es que haya una política mala, sino que no la hay”. También advirtió que el consumo continúa muy deprimido y que esa situación puede demorar la recuperación: “Si eso sigue así, ralentiza toda la recuperación de la economía”, señaló. Para el especialista, el crecimiento debe apoyarse tanto en las exportaciones como en la demanda interna: “Si la torta no crece, estamos discutiendo sobre algo que no crece”.

Recaudación, evasión y equilibrio fiscal

Donati aclaró que una política de ingresos no implica necesariamente aumentar el gasto público o repartir dinero, sino generar condiciones para expandir la actividad económica. En ese sentido, consideró que la recuperación también requiere revisar los ingresos del Estado y las herramientas disponibles para impulsar el crecimiento.

Entre las cuestiones pendientes, mencionó la evasión impositiva y las exenciones tributarias. Como ejemplo, recordó que la ex AFIP había reconocido que “el 37% del IVA se evade”.

Según explicó, esa pérdida de recursos también repercute sobre otros tributos vinculados con la actividad económica, como Ganancias e Ingresos Brutos, que representa una fuente central de financiamiento para las provincias. Por eso, consideró que mejorar la recaudación permitiría ampliar las herramientas de política económica sin abandonar el objetivo del déficit cero.

Inflación: diferencias entre rubros y mediciones

Durante el intercambio, Santiago Llull puso el foco en la composición del índice de precios y en las diferencias entre los aumentos registrados en distintos sectores. Mencionó especialmente el incremento de recreación y cultura, que alcanzó el 3,3% en el dato nacional, y preguntó por qué salud y educación habían quedado por debajo del promedio.

Donati reconoció que la diferencia también le había llamado la atención: “En nuestro caso, recreación y cultura nos dio por debajo del promedio”. Según explicó, el resultado nacional podría estar relacionado con el aumento de los paquetes turísticos, un movimiento que no se registró de la misma manera en la Ciudad de Buenos Aires.

Llull también señaló las subas de combustibles, prendas de vestir y alimentos. Sobre este último punto, cuestionó que los precios de los alimentos mostraran incrementos elevados, mientras que Donati vinculó parte del comportamiento de la indumentaria con la estacionalidad asociada al Día de la Madre.