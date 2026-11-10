“La decisión que tiene que tomar no le resulta simple”: Fernando Alonso analizó en RDEco el dilema financiero del Gobierno

La reapertura de los mercados encuentra al Gobierno frente a un escenario financiero delicado. Aunque la pausa en las operaciones evitó que el riesgo país siguiera escalando durante esas jornadas, la incertidumbre continúa y la atención de los inversores está puesta en la licitación del Tesoro y en su capacidad para renovar los vencimientos en pesos.

Fernando Alonso, en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, señaló que «por lo menos se evitó los títulos del riesgo país durante estas jornadas». Recordó que el indicador había superado los 900 puntos el viernes y que, durante la jornada analizada, se ubicaba en 881 puntos, mientras continuaban las operaciones de referencia en Nueva York.

La licitación del Tesoro, en el centro de la atención del mercado

El analista explicó que, pese a que no había actividad en el mercado de Buenos Aires, en Wall Street seguían negociándose bonos argentinos y ADR de empresas locales. En ese contexto, observó que «las acciones también estaban, en general, si uno veía el panel, dominando las bajas con alguna excepción».

Sin embargo, consideró que el dato central para evaluar el rumbo financiero estaba en la licitación prevista para el día siguiente. «La mirada tiene que estar puesta en qué va a pasar mañana cuando el Tesoro reciba las propuestas del mercado para renovar el vencimiento de un poquito más de 10 billones de pesos», sostuvo.

A partir de ese resultado, el Gobierno deberá definir su estrategia monetaria. Según Alonso, existen dos alternativas: aceptar una tasa de interés más elevada para renovar los compromisos y mantener controlada la cantidad de pesos en circulación, o sostener las tasas actuales y permitir que haya más liquidez en la economía.

Tasas, inflación y crédito: el dilema que enfrenta el Gobierno

El especialista advirtió que ninguna de las dos opciones está exenta de costos. «O acepta una suba de tasa y renueva y mantiene el stock de pesos en la economía, o se juega a bajar la tasa, mantener la tasa en estos niveles y deja más liquidez y se arriesga unos puntos más de inflación hacia adelante», explicó.

La decisión representa un desafío porque una suba de tasas puede encarecer el financiamiento y afectar la actividad, mientras que una mayor disponibilidad de pesos podría trasladarse a los precios. En ese sentido, Alonso remarcó: «La decisión que tiene que tomar no le resulta simple, ni si sube la tasa ni si libera pesos».

El analista también cuestionó el impacto de una de las iniciativas recientes del Gobierno para impulsar el consumo y la actividad industrial: los créditos más baratos destinados a movilizar el mercado de automóviles cero kilómetro, anunciados por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el Día de la Industria.

A su entender, el deterioro de las condiciones financieras amenaza con neutralizar esa medida. «La única medida que tomó el Gobierno en estos últimos tiempos anunció créditos más baratos para movilizar el mercado de los cero kilómetros; bueno, esto se lo viene abajo», advirtió.

Finalmente, alertó sobre el efecto combinado de un riesgo país elevado y un encarecimiento del crédito en pesos. «Un riesgo país en 900 y una suba de tasa en peso puede terminar de liquidar antes de que se presenten todas estas líneas», concluyó.