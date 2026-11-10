La industria pierde entre 100 y 150 empresas por mes: en RDEco advirtieron por el deterioro de la economía real

La industria argentina atraviesa un escenario de fuerte preocupación, con retrocesos en la actividad, pérdida de empleo y cierre de empresas. El economista Diego Coatz describió un panorama complejo para la economía real y advirtió que todavía no aparecen señales suficientes para revertir la tendencia. Según detalló, el tercer trimestre registró una caída del 3,2% respecto del anterior y la pérdida de puestos de trabajo continúa afectando a distintos sectores productivos.

«El tercer trimestre cerró con una caída del 3,2% contra el trimestre anterior», señaló. También precisó que se pierden alrededor de 3.000 empleos directos por mes y otros 1.700 indirectos. A eso se suma el cierre de entre 100 y 150 empresas mensuales, principalmente micro, pequeñas y medianas. Para Coatz, el deterioro no se limita a las fábricas: también alcanza al comercio y la construcción. «La situación del conjunto de la economía real es preocupante», afirmó, y explicó que las dificultades productivas impactan en la cadena de pagos, que actualmente se extiende a unos 15 días. La incertidumbre sobre los cobros y el aumento de la mora, agregó, terminan trasladando la crisis al sistema financiero.

Superávit comercial: por qué los dólares no garantizan una recuperación industrial

Al analizar las perspectivas externas, Coatz sostuvo que la Argentina podría cerrar 2026 con un superávit comercial cercano a los 28.000 millones de dólares. Sin embargo, advirtió que ese resultado tiene componentes coyunturales y no debe interpretarse como un ingreso permanente.

«Estos 28.000 millones de dólares no son permanentes», remarcó. Según su descomposición, unos 10.000 millones responden a factores estructurales, como las exportaciones agropecuarias y la producción de Vaca Muerta; otros 10.000 millones se explican por los precios internacionales, mientras que los 8.000 millones restantes se relacionan con la caída de las importaciones.

En particular, señaló que las compras externas vinculadas con la producción y la inversión retrocedieron casi un 10%. «Hay 8.000 millones de dólares que son porque la actividad está estancada», explicó. Para 2027, consideró más prudente proyectar un superávit de unos 20.000 millones de dólares.

Crédito, inversión y consumo: las medidas que reclama la industria

Coatz planteó que los próximos meses serán decisivos para evitar que el deterioro de la economía real se profundice. Aunque consideró que algunas medidas recientes del Gobierno apuntan en la dirección correcta, sostuvo que todavía hace falta una política más activa para estimular la producción.

«Tenés que tomar medidas nuevas para incentivar la inversión, la construcción y el crédito», afirmó. También advirtió que la informalidad laboral ronda el 45% y que la pérdida de empleos formales se traduce en puestos de menor ingreso y menor protección.

Ante la caída salarial y las dificultades para acceder al financiamiento, propuso impulsar el crédito al consumo, incentivar las compras formales y revisar mecanismos tributarios que favorezcan el uso de medios de pago electrónicos. «Si vos no incentivás un poquito la actividad, el fisco se muerde la cola», alertó.

El economista advirtió que una menor actividad reduce la recaudación, obliga a profundizar el ajuste y puede comprometer el propio equilibrio fiscal. Por eso, insistió en que todavía existe margen para actuar, pero que las decisiones deben llegar a tiempo: «Todavía tenés margen para tomar medidas, pero tenés que tomarlas».