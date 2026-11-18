La situación tributaria argentina refleja las dificultades que atraviesa la actividad económica y el sector empresario. El economista Gastón Fernández Celi advirtió que los indicadores de recaudación muestran señales de retracción, especialmente en los impuestos vinculados al consumo y al comercio exterior. “La recaudación de IVA bajó, está en torno más o menos al 1,3% menos interanual”, explicó en RDEco por +Perfil, al referirse a la evolución de uno de los principales indicadores de la actividad económica.

El panorama resulta todavía más complejo en materia aduanera. Según detalló, “vemos que bajó un 19%” la recaudación vinculada a ese sector. Entre las razones mencionó la estabilidad cambiaria y la menor actividad importadora. En términos generales, señaló que “en el consolidado el IVA está bajando un 6% interanual y más o menos a nivel de todos los impuestos un 2,5%”.

La presión tributaria y los márgenes empresariales

Una de las principales preocupaciones está puesta en la rentabilidad de las empresas. Fernández Celi sostuvo que, aunque muchas compañías consiguieron mantener sus niveles de ventas en línea con la inflación, sus costos aumentaron considerablemente. Esta situación provoca una reducción de los márgenes y hace que los impuestos representen una proporción cada vez mayor de las ganancias.

“Las empresas están comprimiendo drásticamente sus márgenes”, afirmó. Para ilustrar el problema, explicó que tributos como Ingresos Brutos, las tasas municipales y el impuesto a los débitos y créditos bancarios adquieren un peso relativo mucho más elevado cuando disminuye la rentabilidad.

El especialista también señaló que la desaceleración inflacionaria dejó al descubierto costos que anteriormente quedaban parcialmente disimulados por la licuación monetaria. Entre ellos mencionó los anticipos impositivos, los intereses de los planes de pago y las multas.

“Hay costos impositivos que antes la inflación disfrazaba, ocultaba, que ahora están muy presentes en un momento que las empresas tienen poco margen de ganancias y es muy difícil de administrarlo”, advirtió Fernández Celi.

En este contexto, el debate sobre la política económica y el funcionamiento del modelo impulsado por el Gobierno también ocupó un lugar central en la conversación.

Cuestionamientos al modelo económico del Gobierno

Por su parte, Santiago Llull expresó su preocupación por las definiciones políticas y económicas que surgieron durante el intercambio. El analista puso el foco en la orientación del programa económico y en su aplicación concreta.

Llull también cuestionó la distancia entre los postulados teóricos del Presidente y su funcionamiento en la práctica. En particular, planteó interrogantes sobre la aplicación de determinadas ideas económicas y sobre la concepción del Estado frente a la recaudación impositiva.

El debate quedó atravesado por una contradicción central: mientras el Gobierno sostiene un discurso de reducción del peso estatal y cuestionamiento de los impuestos, las empresas enfrentan márgenes cada vez más ajustados y costos tributarios difíciles de absorber.

“Partir de la base de que el Estado cobre impuestos es un robo, eso por lo menos hay que decir que se ha visto pocas veces”, concluyó Llull, al poner en discusión uno de los conceptos más controvertidos del discurso económico oficial.