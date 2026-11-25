Las investigaciones sobre el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvieron a poner bajo la lupa los gastos millonarios realizados en el exterior, las operaciones de TourProdEnter y el destino de los ingresos que genera el fútbol argentino. El periodista, Federico Teijeiro, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y explicó que la empresa vinculada a Javier Faroni habría retenido dinero que, según el contrato, debía transferir a la entidad.

“Los gastos los hizo la empresa que recauda el dinero que genera el fútbol argentino en el exterior. Entonces, llama la atención que hayan alquilado villas de lujo para vacacionar, porque no son villas como para que se hospede una selección nacional previo a un partido en fecha FIFA, justamente”, señaló Federico Teijeiro.

Uno de los puntos centrales de la investigación es el porcentaje que percibía TourProdEnter. Según Teijeiro,F “Se quedan con el 30% de todo el dinero que pasa por las cuentas de ellos, pero el contrato dice que es el 30% de los contratos que Tour Proud Enter participa”, explicó.

El periodista también advirtió que las cuentas estaban mezcladas y que no se podía distinguir con claridad qué dinero correspondía a la AFA. “Y hasta donde nosotros sabemos, porque la AFA cambió su domicilio fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Provincia, el último balance que se tiene conocido, que es hasta 2025, Tour Proud Enter no le hizo ningún giro de dinero a la AFA, o sea, la plata quedó afuera”, afirmó.

Avión, propiedades y vuelos ejecutivos: los gastos bajo investigación

Teijeiro enumeró algunas de las operaciones que fueron publicando en sus investigaciones: la compra de un avión por seis millones de dólares, propiedades por doce millones, más de 40 millones de dólares en vuelos ejecutivos, además de yates y alquileres de villas de lujo. “Los gastos parecen nunca acabar, y no vemos que esa plata haya ido a algo relacionado al fútbol”, sostuvo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Frente a quienes cuestionan las investigaciones porque no se trataría de dinero público, el periodista respondió que las sospechas exceden el origen de los fondos. “Esto se trata de administración fraudulenta o posible delito de administración fraudulenta y lavado de dinero, que son delitos federales, y no importa si el dinero es privado o público, son delitos penales y federales”, remarcó.

La relación entre Tapia y los clubes: dependencia económica y arbitrajes

Otro eje del análisis fue la distribución de los ingresos de la AFA y la situación financiera de los clubes. Teijeiro sostuvo que los premios por ganar el campeonato argentino son insuficientes para cubrir las necesidades económicas de las instituciones.

“O sea, ganar el torneo, sí, está bien, me ponés una estrella, pero yo no como, no llevo un plato de comida y no pago los sueldos con un campeonato”, describió al reproducir el razonamiento de dirigentes que, según dijo, le transmiten sus críticas en conversaciones privadas.

Para el periodista, la dependencia económica de los clubes funciona como una herramienta de poder político dentro de la AFA. “Esto de, básicamente, tienen atados a todos los clubes como si les dieran una asignación universal, o un plan social que es el goteo que le da AFA a los clubes”, afirmó.

También señaló que los dirigentes que cuestionan a la conducción pueden sufrir consecuencias deportivas y económicas. “Las herramientas son las mismas que utilizaba Grandona, pero sigue siendo la forma de empezar a poner a todos en fila”, sostuvo.

Sobre la permanencia de los presidentes en la conducción de la entidad, resumió: “El presidente de la AFA es casi como un papa. Se va cuando ya el físico no le da más o se muere en el camino”.

El rol de los dirigentes y la ruta del dinero

Teijeiro sostuvo que los movimientos de TourProdEnter respondían a instrucciones de la AFA y mencionó a Pablo Toviggino, Tesorero de la AFA, como una figura central en la autorización de las operaciones. “TourProdEnter no movía dinero si AFA no le daba la orden. ¿De cuánto y a qué sociedad transferir?”, explicó. Y agregó: “Todo, todas las decisiones y él daba directrices de qué, a qué sociedad, qué montos y qué transferir, y estaba muy encima de eso”.

El periodista también describió transferencias a sociedades sin empleados registrados, sin página web o incluso que ya habían dejado de existir. Sobre esas operaciones, cuestionó la falta de documentación que permita verificar los servicios facturados. “Y es todo opaco, y esto se hubiese solucionado muy fácil si AFA hubiese sido transparente. Nosotros seguimos hablando de esto justamente porque AFA no es transparente”, afirmó.