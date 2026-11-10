“La vida humana queda subordinada a la renta y la ganancia”: en RDEco cuestionaron el modelo económico del Gobierno tras el mensaje del Papa

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó un mensaje que interpela tanto al Gobierno como a la dirigencia política, sindical y empresarial. Durante sus presentaciones, el Sumo Pontífice puso el foco en el hambre, las injusticias sociales, el empleo, los jubilados y la dignidad de los trabajadores. Sus planteos abrieron un debate sobre el rumbo económico del país y la distancia entre las necesidades de la sociedad y las prioridades de quienes toman decisiones.

Para Federico Vacarezza, el discurso papal entra en tensión directa con la orientación económica del Gobierno. «El Papa viene con un discurso no solamente en la Argentina sino también en el resto del mundo y en su discurso humaniza, que tiene como finalidad humanizar la economía», sostuvo.

La mirada del Papa sobre la economía y la rentabilidad

En ese sentido, consideró que existe un contraste entre dos concepciones: una que coloca a las personas en el centro y otra que prioriza la rentabilidad. «En un gobierno en el cual la rentabilidad, la ganancia es lo principal y la vida humana queda subordinada, todos los elementos de la vida humana quedan subordinados a la renta y la ganancia», señaló.

El economista resumió esa contradicción como un enfrentamiento entre dos miradas: «Una es la humanización de la economía y la otra es el egoísmo como motor de la economía». Desde su perspectiva, el mensaje de León XIV no constituye una intervención aislada, sino que forma parte de una mirada pastoral que busca poner la dignidad humana por encima de los resultados económicos.

El trabajo y la dignidad, en el centro del mensaje del Papa

Fernando Alonso vinculó las palabras del Pontífice con una frase pronunciada por una dirigente sindical: «No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir dignamente». El periodista recordó que esa idea remite al pensamiento de Crisólogo Larralde, uno de los impulsores del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Alonso explicó que el trabajo debe permitir el sustento, pero también contribuir al desarrollo personal. «El trabajo es para ganarme el sustento, pero no puede ser esclavizante de la vida», afirmó.

Sin embargo, advirtió que el mensaje papal podría quedar sin una traducción política concreta. «Nos va a quedar la sensación de que volvemos al barro todos y que no hay un dirigente que sintetice ese mensaje que nos deja León en una propuesta política», planteó.

El periodista también propuso que la visita sirva como punto de partida para recuperar el diálogo social. Imaginó una convocatoria que reúna a trabajadores, empresarios y representantes del Gobierno en una mesa tripartita. «Uno cree que es indispensable en este momento», remarcó, al señalar la necesidad de que la dirigencia sindical tome la iniciativa y convoque a discutir la situación de quienes quedaron excluidos o se sienten perjudicados por el modelo económico.

La falta de representación política y el desafío de convertir el mensaje en acciones

Vacarezza coincidió en que el principal problema es la ausencia de un espacio capaz de recoger esas ideas y transformarlas en un proyecto. «No hay un receptáculo tampoco social en el cual se haga eco de eso», afirmó.

Además, sostuvo que tampoco encuentra en la política actual dirigentes dispuestos a convertir esos principios en una bandera. «Yo no veo que en la política nadie se haga eco de salir a ser bandera de las ideas, que me parecen las más lógicas, humanas y loables que se pueden llegar a llevar», expresó.