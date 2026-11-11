Las exportaciones representan alrededor del 25% del PBI: en RDEco analizaron por qué son el principal motor del crecimiento argentino

La economía argentina enfrenta el desafío de sostener su crecimiento en un contexto de consumo debilitado y bajos niveles de inversión. Para el economista Marcos Cohen Arazi, el problema es que la actividad depende cada vez más de un único componente: las exportaciones. En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, advirtió que esta situación limita las posibilidades de consolidar una expansión económica más equilibrada.

“Históricamente Argentina ha tenido un peso del consumo muy significativo en la actividad económica”, recordó el economista. Sin embargo, actualmente los distintos motores muestran desempeños desiguales. “Las exportaciones están sustentando el crecimiento, pero parten de un nivel bajo”, explicó, y precisó que representan alrededor del 25% del producto. A ese escenario se suma una inversión que se mantiene “entre los niveles más bajos de los últimos 10 años”, mientras que el consumo también permanece rezagado. Su diagnóstico fue contundente: “Estamos con un solo motor, la exportación”.

Consumo en Argentina: el dilema del Gobierno entre la inflación y los estímulos

Frente a este panorama, Cohen Arazi consideró que sería necesario estimular la demanda interna, aunque reconoció que el Gobierno enfrenta un dilema respecto de su intervención en la economía. “El Gobierno lo que se plantea acá es: ¿intervengo o no intervengo?, ¿tengo que hacer algo o no tengo que hacer nada?”, señaló.

El economista explicó que la desaceleración inflacionaria no alcanzó todavía niveles suficientemente bajos como para generar una recuperación sostenida del poder adquisitivo. Comparó el proceso actual con la experiencia de la convertibilidad, cuando la inflación cayó por debajo del 1% mensual en menos de un año, aunque aclaró que se trata de situaciones económicas diferentes.

En la actualidad, indicó, la inflación mensual se mantiene cerca del 1,8% o 1,9%, con una marcada inercia. Además, los salarios corren detrás de los precios y la mejora de los ingresos se concentra especialmente en el segmento informal, que venía de niveles muy bajos.

Cohen Arazi identificó algunas medidas recientes para impulsar sectores puntuales, como los créditos del Banco Nación destinados a la compra de vehículos y las iniciativas vinculadas con el financiamiento hipotecario. Sin embargo, consideró que todavía no configuran un programa amplio de reactivación del consumo.

A su entender, el Gobierno se encuentra ante una contradicción entre sus convicciones ideológicas y la necesidad de aplicar herramientas de estímulo. “Tiene una especie de encrucijada entre su ideología y cómo se planta en relación al plan económico y el nivel de intervencionismo”, afirmó.

Crédito y empresas: las herramientas para impulsar la actividad económica

El especialista sostuvo que existen instrumentos para dinamizar la economía sin abandonar el rumbo general del programa. Incluso mencionó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como una alternativa para impulsar actividades productivas y acompañar a las empresas que necesitan reconvertirse.

En ese sentido, advirtió que las compañías atraviesan una transformación profunda por la apertura económica, los cambios tecnológicos y la modificación de los precios relativos. “Hay muchas empresas que tal vez con las herramientas adecuadas, crédito, algo que les ayude a mejorar la competitividad estructuralmente, bajar impuestos, tal vez podrían reconfigurarse mucho mejor”, planteó.

Finalmente, reconoció que la reorganización de las empresas forma parte de una economía de mercado, pero remarcó que el acceso al financiamiento puede facilitar esa transición. “El hecho de que haya algunas empresas que se les complica un poco, tienen que cambiar, tienen que reorganizar su producción o redefinir su modelo de negocios, eso es parte de la economía de mercado y está bien”, concluyó.