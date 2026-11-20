Después de publicar más de 40 libros académicos sobre democracia, teoría política y filosofía política, Roberto Gargarella decidió explorar un registro diferente con Amor y socialismo. Notas personales. En diálogo con Osvaldo Quiroga, para Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, el abogado y sociólogo explicó cómo surgió esta obra, que reúne reflexiones sobre los afectos, la cultura y las preocupaciones públicas.

El autor definió el libro como una recopilación de viñetas y notas personales que comenzaron como anotaciones al margen de sus lecturas y experiencias culturales. Sin embargo, con el tiempo, esos apuntes adquirieron una dimensión más íntima y terminaron organizándose alrededor de dos grandes preocupaciones: el amor y el socialismo.

De los libros académicos a las notas personales

Gargarella explicó que este es apenas su segundo trabajo de características personales, después de Apuntes italianos. A diferencia de sus publicaciones académicas, el nuevo libro nació de una práctica cotidiana: registrar ideas y sensaciones a partir de los libros que leía, las películas que veía y la música que escuchaba.

"Son una serie de viñetas, nació como, digamos, notas al margen que yo tomaba de las cosas que leía, de los libros que leía, de las películas que veía, la música que se escuchaba", contó. Luego, agregó, comenzaron a aparecer otras anotaciones de carácter más íntimo: "Después aparecieron más notas personales, digamos, afectivas".

Con el paso del tiempo, el escritor identificó un hilo conductor entre esos textos. "Lo que vi es que eran sobre todo notas de amor y socialismo", señaló, al explicar que ambos temas representan preocupaciones que atraviesan su mirada sobre el mundo y la sociedad.

“Una etapa de crueldad y libertarianismo”

Uno de los aspectos centrales de la conversación fue la relación entre el contenido del libro y el contexto político y social actual. Gargarella reconoció que, después de dedicar buena parte de su trayectoria a escribir sobre la cuestión pública y la crítica política, atravesó un período de mayor repliegue hacia su mundo interior.

"Yo diría, en un momento largo, de tormenta, de repliegue hacia lo interior y en parte a la cuestión personal", describió. Aclaró, sin embargo, que ese movimiento no significó abandonar sus ideales: "Sin abandonar las preocupaciones y los ideales públicos, pero mucho de refugio a lo personal".

Para el autor, esa búsqueda también refleja un estado de ánimo compartido por otras personas frente al escenario de los últimos años. En ese sentido, vinculó el título de la obra con el deseo de una etapa diferente, posterior a lo que definió como un período de "crueldad y libertarianismo".

"Me parece eso, que yo lo vi como una reacción que yo, como otros, hemos tenido hacia el refugio a lo personal en esta etapa de diluvio", sostuvo.

La protesta social y la respuesta de la Justicia

Durante la entrevista, Quiroga también recuperó otro de los trabajos de Gargarella, Carta abierta sobre la intolerancia, un libro de carácter más académico centrado en la protesta social y la respuesta del sistema judicial. El escritor explicó que esa publicación nació durante la crisis argentina de 2000 y 2001, en un contexto de fuertes reclamos sociales.

"Era como una resistencia a lo que muchos jueces hacían, el cómo reaccionaban frente a la gente que hacía lo único que podía hacer, que era optar por canales extrainstitucionales para pedir, para reclamar", recordó.

Desde su formación como abogado y sociólogo, Gargarella cuestionó entonces la respuesta de sectores de la Justicia frente a personas que reclamaban derechos reconocidos formalmente, pero que, según su interpretación, no encontraban garantizados en la práctica.

"Un derecho que le reconoce un montón de cosas, que en la práctica se le niegan todas", resumió. Y definió aquel trabajo como una crítica a las respuestas judiciales frente a la protesta, en defensa de quienes salían a reclamar: "Ponerse de pie por sus derechos".