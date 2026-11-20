Me parece que la Argentina tiene problemas con el mundo porque nuestro principal aliado, el presidente Donald Trump, perdió las elecciones de modo monumental. Y atención, porque en este caso la Argentina no es un aliado de Estados Unidos, es un aliado de Trump. Y esto acentúa el problema.

Trump está complicado y las investigaciones de los demócratas sobre su gobierno y su familia van a complicarlo aún más. Así que nuestro prestamista de última instancia va a atravesar momentos difíciles.

Al mismo tiempo, quien iba a ser nuestro principal aliado en América Latina, Flávio Bolsonaro, también perdió. Y el triunfo de Lula implicó una importante devaluación del real, de prácticamente el 20%.

El mundo no ayuda, pongámoslo así, porque nuestros socios están complicados y porque la Argentina hoy prácticamente no tiene relaciones normales con Brasil. Un Brasil que, además, está económicamente complicado, porque Lula puso en práctica un plan platita y ahora lo tiene que arreglar. Eventualmente, parte de ese arreglo es una devaluación del real.

Una economía que no logra repuntar

El segundo punto es que la actividad económica en la Argentina tiene muchas dificultades para repuntar. Eventualmente, cuando se conozca el EMAE de septiembre, la Argentina podría estar en recesión técnica.

Con independencia del boom exportador, hay una sensación de que la economía general no levanta. Y eso tiene un impacto político.

Además, hay, con o sin razón, no lo sé, dudas respecto del programa financiero de la Argentina. Los bancos y los mercados están mirando con lupa si el país puede enfrentar el pago de sus deudas, con independencia de quién gane las elecciones.

Frente a eso, Milei ofreció un argumento un poco fuera de órbita. Dijo que tiene en la billetera 125.000 millones de dólares para enfrentar lo que venga. Pero nadie lo ha tomado demasiado en serio.

Un tercer asunto que está detrás de todo esto, y que se ve reflejado en el aumento del contado con liquidación, es el tipo de cambio. No digo el atraso del tipo de cambio, que para muchos existe y para otros no, sino el debate entre tensiones y controles.

Tanto el ministro Luis Caputo como el Presidente descartaron modificaciones, pero esas modificaciones generalmente son el resultado del comportamiento de un mercado.

Difícilmente un Banco Central pueda enfrentar, no quiero usar la palabra corrida, pero sí una tensión cambiaria. Sobre todo si Trump está complicado para salvarnos.

Las encuestas y la exaltación del riesgo Kuka

En cuarto lugar están las encuestas, que ofrecen perspectivas adversas, al menos en cuanto a la imagen del Presidente. Eso no quiere decir que haya que trasladarlas directamente al voto.

Yo siempre digo que quiero ver cómo esa mala imagen se traduce en votos, porque ahí juegan otros elementos. Hay evidentemente un declive en la imagen del Gobierno, pero tampoco hay una suba en la imagen de la oposición.

La gente tiene una mala imagen del Gobierno, pero no quiere volver atrás. ¿Cómo se va a resolver ese dilema? Nadie lo sabe.

En quinto lugar, hay una exaltación preelectoral del llamado riesgo Kuka, que básicamente ha sido instalada por el propio Gobierno y por los Víctor Hugo Morales de la actualidad.

Esto le pasó a Mauricio Macri, lo recuerdo bien. Tanto se dijo que venía el lobo que la gente se lo creyó.

Entre la discusión por la suspensión de las PASO, los adelantos electorales de las provincias y esta insistencia del Gobierno y sus comunicadores con el riesgo Kuka, finalmente tenemos el riesgo Kuka.

El propio Caputo y el Presidente hablan del tema todo el tiempo. Van cambiando de opinión respecto de si hay o no un riesgo, pero finalmente uno pone la televisión y se habla de Cristina Kirchner.

La histeria colectiva argentina

Por último, señalaría un aspecto que no me parece irrelevante: el comportamiento del Gobierno en términos generales.

El presidente Milei se ha encargado personalmente de contagiar a los argentinos de una suerte de histeria colectiva.

Yo sé que no son figuras comparables, que ocupan cargos distintos y hacen cosas distintas, pero, en beneficio del debate, voy a utilizar una comparación inapropiada.

Uno podría decir que Milei es la contracara de León XIV, un tipo que vino a la Argentina, que hizo un viaje excepcional y que nos contagió lo contrario de la histeria colectiva.

Uno pone la televisión, escucha a los comunicadores oficialistas, escucha al Presidente, al ministro Caputo, y están todos histéricos.

Hay una especie de histeria colectiva que se contagia de arriba para abajo. Uno la ve en las presentaciones del Gobierno, en los reportajes y en los discursos, donde el Presidente aparece enardecido y hace comparaciones extravagantes respecto de la filosofía, la historia, la religión y la política. Poco prácticas, digamos.

Me da la impresión de que todos estos elementos simultáneamente podrían explicar las turbulencias financieras.

El mundo complicado, nuestros aliados complicados, una actividad económica que no repunta y que está eventualmente al borde de una recesión, las dudas respecto del programa financiero, el debate cambiario, las encuestas y esta estimulación preelectoral enloquecida, enfervorizada, que terminó instalando la noción del riesgo Kuka y que se traslada, por supuesto, a la preocupación de los mercados.