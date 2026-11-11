Marcos Cohen Arazi en RDEco: “El contexto internacional empieza a ser menos favorable para la Argentina”

En una entrevista para Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el economista Marcos Cohen Arazi advirtió que el contexto internacional que favoreció a la Argentina durante el último período comienza a mostrar señales de deterioro. En particular, señaló que la incertidumbre política y económica global podría generar nuevas dificultades para el Gobierno, tanto en materia financiera como en el frente comercial.

Al analizar el respaldo de Estados Unidos a la administración de Javier Milei, recordó que durante el año electoral la economía argentina enfrentó una fuerte demanda de dólares y de cobertura por parte de los ahorristas. “El plan económico del Gobierno durante el año electoral se vio sobrepasado por la demanda de dólares de las personas”, sostuvo. En ese escenario, destacó que la asistencia estadounidense resultó determinante para sostener la estabilidad externa: “Llegó a último momento la ayuda del tío Scott para salvar un poco la estabilidad de la solvencia externa”.

Estados Unidos y el nuevo escenario internacional: menos viento de cola para la Argentina

Sin embargo, consideró que actualmente el Gobierno cuenta con una estructura de herramientas más sólida, aunque persisten riesgos vinculados con las expectativas de los argentinos y las decisiones electorales. “En momentos de incertidumbre, el argentino se mueve, toma precauciones, puede dolarizarse más de lo normal y eso es lo que genera un gran temor”, explicó.

Respecto del apoyo de Washington, Cohen Arazi consideró que la postura del Gobierno estadounidense continúa siendo favorable a la Argentina, aunque reconoció que la pérdida del control parlamentario podría introducir algunas dificultades. “Entiendo que la postura del Gobierno americano sigue siendo favorable a darle respaldo a Argentina como lo ha tenido hasta ahora”, afirmó.

El economista también planteó que el país comienza a enfrentar un panorama externo menos beneficioso. Hasta ahora, la Argentina había recibido un impulso tanto financiero como comercial, favorecida por los precios internacionales de determinados productos, en un contexto marcado por la guerra y sus consecuencias sobre los mercados.

No obstante, advirtió que esa situación está cambiando: “Ese contexto internacional está empezando a cambiar, empieza a ser un poco menos favorable, menos viento de cola y más bien un poco de turbulencia del mundo”. A esto sumó la perspectiva de un menor crecimiento económico global.

La caída del petróleo: alivio para la inflación, pero menos ingresos por exportaciones

Al referirse a la baja del precio internacional del petróleo, Cohen Arazi señaló que sus consecuencias para la economía argentina deben analizarse desde dos perspectivas. Por un lado, una cotización más baja puede reducir los ingresos de las exportaciones energéticas, un sector que ganó protagonismo en el superávit comercial.

En ese sentido, recordó que “la mitad del superávit comercial en energía” estuvo vinculada con las exportaciones de petróleo y gas durante el último mes analizado.

Sin embargo, la reducción de los precios también puede representar un alivio para los consumidores. El Gobierno buscó moderar el traslado de los aumentos de los combustibles al público mediante herramientas como el buffer de precios de YPF y la postergación de los incrementos impositivos. “Menos presión sobre la inflación y sobre el presupuesto de los hogares”, resumió el economista al explicar uno de los principales efectos positivos de la caída del crudo.

Finalmente, sostuvo que el resultado neto dependerá de cómo evolucionen las cotizaciones durante los próximos meses. “Se modera un poco el beneficio que están teniendo los sectores que producen hidrocarburos, pero a su vez alivia la presión que esos precios tan elevados del petróleo generaban sobre los precios internos de la economía”, concluyó.