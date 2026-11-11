Mariano Gorodisch en RDEco: “Si vuelve el kirchnerismo es probable que empiecen a poner algún tipo de restricción para cuidar los dólares”

La demanda de dólares por parte de los ahorristas se mantiene como uno de los principales desafíos para la estabilidad cambiaria argentina. Según explicó Mariano Gorodisch en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, las compras de divisas del sector privado representan un volumen significativo y podrían acelerarse a medida que se acerque el calendario electoral.

“Los ahorristas vienen comprando a razones de, en forma neta, 2.500 millones de dólares por mes”, señaló. Ese ritmo equivale a unos US$ 30.000 millones anuales, aunque el periodista advirtió que históricamente la dolarización suele intensificarse antes de las elecciones. Para dimensionar la presión sobre el mercado cambiario, comparó las compras privadas con las intervenciones del Banco Central: “Un Banco Central que logró comprar más de 16 mil millones de dólares en lo que va del año, pero los ahorristas compraron más de 20 mil millones”, indicó.

La compra de dólares de los ahorristas y la presión sobre las reservas

Gorodisch también mencionó que en las cajas de ahorro del sector privado existe una importante disponibilidad de pesos que podría destinarse a la compra de dólares. En ese contexto, consideró que las expectativas políticas serán determinantes para anticipar el comportamiento de los ahorristas.

Dólar y cepo cambiario: qué puede pasar después de las elecciones

El periodista vinculó el futuro de las restricciones cambiarias con el resultado electoral y los posibles cambios de orientación económica. Según explicó, una eventual reelección de Javier Milei podría abrir la puerta a eliminar la restricción cruzada de 90 días que afecta determinadas operaciones cambiarias de las empresas.

En cambio, planteó que un eventual regreso del kirchnerismo podría derivar en nuevas medidas para preservar las reservas. “Si vuelve el kirchnerismo es probable que empiecen a poner algún tipo de restricción para cuidar los dólares”, afirmó.

En ese escenario, identificó los vencimientos de deuda previstos para 2028 como uno de los factores centrales para la administración de las divisas. La disponibilidad de dólares será clave no solo para el mercado cambiario, sino también para sostener los compromisos financieros del país.

PASO, Estados Unidos y respaldo financiero: las señales que observa el mercado

Otro factor que sigue de cerca la City es la definición sobre la continuidad o eliminación de las elecciones primarias. Gorodisch sostuvo que esa decisión será relevante para las expectativas financieras, porque permitirá conocer antes de las elecciones generales cómo se configura la competencia política.

Además, advirtió que el resultado electoral en Estados Unidos podría reducir el margen de maniobra de Washington para respaldar financieramente a la Argentina. Al referirse al impacto de la derrota de Donald Trump, señaló: “Todos esperaban que el margen de maniobra que tenga Scott Bessent para eventualmente poder ayudar a la Argentina no va a ser tan amplio como el que tuvo el año pasado”.

El periodista recordó que el apoyo estadounidense ya había enfrentado dificultades parlamentarias durante el período anterior y consideró que un escenario con menor respaldo legislativo podría complicar nuevas gestiones.