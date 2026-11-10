Más de 4,8 millones de espectadores vieron a Santiago Abascal en La Revuelta: en RDC analizaron la polémica que sacudió a España

España quedó atravesada por la polémica tras la participación de Santiago Abascal en La Revuelta, el programa de humor de la televisión pública RTVE. La emisión alcanzó 4.815.000 espectadores, más del 33% de audiencia, y se convirtió en la más vista en la historia del ciclo. Además, 8.670.000 personas vieron al menos un minuto del programa.

Para el periodista Marcelo Molina, en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), “España está revuelta, ese podría ser un buen título para esta historia”, debido a la magnitud de las repercusiones políticas y mediáticas. El corresponsal sostuvo que el episodio fue excepcional porque “el programa fue absolutamente anormal, no tuvo nada que ver con el programa de siempre”.

El cruce entre Santiago Abascal y Broncano en La Revuelta

Desde el comienzo, Abascal dejó en claro que no quería participar de una emisión humorística, sino exponer sus posiciones políticas. El intercambio terminó convirtiéndose en un debate entre el dirigente de derecha y Broncano, quien, según Molina, no logró mantener el formato habitual.

“El que tenía que hacer las preguntas habló más que el que tenía que responder”, señaló el periodista al comparar los tiempos de intervención: 35 minutos para el conductor y 32 para el invitado.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando discutieron sobre Israel. Broncano cuestionó la cercanía de Abascal con ese país, mientras que el dirigente respondió con críticas a la postura del conductor sobre el conflicto. También hubo cruces sobre vivienda, salud y educación.

Las críticas a Broncano y el impacto en la televisión pública

La controversia continuó después de la emisión. El presidente Pedro Sánchez publicó un mensaje en redes sociales en el que cuestionó las palabras finales de Abascal, interpretadas por distintos sectores como una amenaza: “Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia”, escribió.

Molina explicó que el propio Broncano reconoció públicamente su mal desempeño y expresó su tristeza por el resultado. “Fui vanidoso y lo del público fue determinante, me equivoqué”, habría admitido el conductor.

El periodista detalló que la producción modificó la conformación habitual del público luego de que los asistentes habituales manifestaran su rechazo a la presencia de Abascal. Finalmente, ingresó un público favorable al dirigente de Vox, que aplaudía sus intervenciones y generó un escenario incómodo para Broncano. “La situación me sacó, y Abascal hizo bien su tarea, usó una buena estrategia”, resumió Molina al recuperar la autocrítica del presentador.

El episodio también abrió un enfrentamiento institucional. Mientras la dirección de RTVE defendió la decisión de invitar al líder de Vox para evitar acusaciones de censura, el Consejo de Informativos cuestionó la falta de rigor y consideró que una entrevista política durante un proceso electoral debía estar a cargo de los servicios informativos.

Para Molina, la discusión excedió ampliamente el programa: “Está excediendo lo que es un programa de televisión”. La polémica incluso desplazó de la agenda mediática otros acontecimientos políticos, como la presentación del plan de gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que quedó opacada por las repercusiones de la entrevista.