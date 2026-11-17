El cáncer de pulmón representa un grave problema de salud pública en Argentina. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, que se conmemora cada 17 de noviembre, el periodista Leandro Bravo presentó en Ronda de Investigación, por +Perfil, un informe sobre la mortalidad de esta enfermedad, su relación con el tabaquismo y las dificultades para acceder a un diagnóstico temprano.

“Esta enfermedad en la Argentina, en el último año, ha causado más de 10.000 muertes. Estamos hablando de un número que crece, con un diagnóstico que dice que cada año hay 12.000 personas nuevas que se enferman de cáncer de pulmón, que son diagnosticadas con esto”, explicó Bravo. También advirtió sobre la cantidad de pacientes que conocen su diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada.

Cáncer de pulmón y tabaquismo: ocho de cada diez casos están vinculados al consumo de tabaco

El periodista puso el foco en las demoras en la detección: “Actualmente hay 14.000 ciudadanos que están transitando y hay un dato que es alarmante, que la mayoría, el 50% de las personas que contraen el cáncer se enteran con el diagnóstico en la enfermedad ya avanzada. O sea, el diagnóstico es tarde”.

Bravo remarcó que el tabaquismo es uno de los principales factores asociados a esta enfermedad y que la prevención y los controles médicos son fundamentales. “Tenemos que 8 de cada 10 personas que contraen esta enfermedad se debe al consumo de tabaco, el fumador como se conoce”, señaló en +Perfil.

Además, mencionó el impacto económico que representa el tratamiento para el sistema sanitario: “Un estudio del IEX estima que se gasta en el presupuesto nacional argentino de gastos y recursos de la administración que hay más de 500 millones de dólares que es el costo anual para tratar este problema del cáncer de pulmón”.

El informe también recordó que el cáncer de pulmón es el quinto más frecuente en mujeres y el segundo en hombres. Sobre las señales que pueden pasar inadvertidas, Bravo advirtió: “También va de la mano con esta falta de cuidados, síntomas que uno dice me falta el aire al caminar o al correr y que uno deja pasar o que cree que se va a curar solo cuando a veces es más profundo en este caso”.

Leandro Bravo cuestionó los recortes en los programas contra el cáncer

Otro de los ejes centrales fue el presupuesto destinado a combatir las enfermedades oncológicas. El periodista contrastó los costos que genera el cáncer de pulmón con los recortes aplicados durante la gestión de Javier Milei.

“Sin embargo, en lo que fue solamente el 2026 y con el primer presupuesto aprobado en su gestión, tenemos un recorte arbitrario y discrecional de más de 63.000 millones de pesos solo en programas que combaten distintos cánceres, entre ellos el de pulmón”, sostuvo.

Bravo también relacionó esa reducción con las dificultades de financiamiento del sistema público de salud y comparó los montos con los gastos de los eventos organizados durante la visita papal.

“Me quedó el dato de que se gastaron en alfombras 20.000 millones y estamos hablando de recortes, un recorte de 63.000. Si equiparamos los números, tres carpas VIP equivalen al recorte de la salud y todo el deterioro en el financiamiento de hospitales, tecnología, medicamentos, etcétera, etcétera”, expresó.