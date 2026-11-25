La diputada nacional Mónica Frade, una de las impulsoras de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, participó de Ronda de Investigación, por la pantalla de +Perfil, y cuestionó la demora del Senado en avanzar con el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados el 27 de noviembre de 2024.

Tras participar del plenario de comisiones, Frade expresó su malestar por la falta de avances durante más de dos años. “Por supuesto, todos haciendo discursos de lo mal que le hace esto a los chicos, era muy conmovedor escucharlos después de 730 días que no les importó, que se mostraran tan conmovidos por algo que ellos mismos reconocían que era un flagelo”, cuestionó. También manifestó incertidumbre sobre cómo los senadores resolverán la aprobación de la iniciativa y la posibilidad de introducir modificaciones.

Qué propone la ley: prohibición de publicidad y controles para menores

La legisladora puso en duda el mecanismo que utilizarían los senadores para aprobar la iniciativa y, al mismo tiempo, introducir cambios. “No sé qué va a pasar”, advirtió. Y cuestionó la posibilidad de que se avance con dos proyectos: “No me pregunten cómo van a resolver eso, porque no se los podría contestar, porque es como una especie de engendro parlamentario”.

Frade explicó que el proyecto surgió a partir de cuatro iniciativas y que, durante los cuatro meses de tratamiento en cinco comisiones, se sumaron otras propuestas hasta alcanzar un total de 28 proyectos.

Uno de los ejes centrales es limitar la publicidad de las plataformas de apuestas. “La publicidad, porque, como recién ustedes mismos estaban comentando, es la puerta de acceso”, explicó en +Perfil. Y describió la exposición permanente de los usuarios: “24 por 7, los chicos y los no tan chicos, en el teléfono tienen un azote permanente de la publicidad”.

La diputada sostuvo que la iniciativa propone un esquema similar al aplicado al tabaco: “Nosotros decidimos darle un tratamiento similar al que se dio al tabaco, prohibiendo totalmente la publicidad, salvo en el interior de las casas de juego”.

La prohibición también alcanza a influencers, camisetas de fútbol, eventos deportivos y bonos de bienvenida. “Nosotros prohibimos íntegramente influencer, camisetas de fútbol, eventos deportivos, bonos de bienvenida”, detalló.

Otro punto central es el control de acceso de menores. La iniciativa establece un sistema de reconocimiento biométrico conectado con el Renaper y nuevas verificaciones durante el proceso de apuestas. Frade defendió el mecanismo frente a los cuestionamientos: “Nosotros hicimos reconocimiento biométrico con terminal en Renaper, pero además, a lo largo de las apuestas, que tienen un tiempo limitado, un nuevo reconocimiento para evitar que un adulto le pase el teléfono a un menor”.

También explicó que el proyecto contempla restricciones a los medios de pago. “Nosotros dispusimos la prohibición del uso de tarjetas de crédito para impedir el endeudamiento por apuestas”, afirmó. Según indicó, el 83% de quienes apuestan utiliza billeteras virtuales.

Las presiones de las billeteras, las casas de apuestas y el fútbol

Consultada por los sectores que buscan frenar la ley, Frade mencionó a las billeteras virtuales, los operadores de apuestas online, el fútbol y algunos gobernadores.

“Las billeteras estaban muy inquietas en su momento con esto”, sostuvo. Sobre las empresas de apuestas, explicó que muchas tienen sus sedes centrales en el exterior y operadores locales: “Tienen las patas locales que son los bingueros”.

La legisladora también contó que envió cartas a federaciones deportivas y clubes para que colaboraran con la eliminación de la publicidad de apuestas. Sin embargo, aseguró que no obtuvo respuestas: “Silencio de radio, el único que tomó la decisión fue el Club Vélez”.

Frade cuestionó los argumentos económicos utilizados por las instituciones deportivas para justificar esos patrocinios y lanzó una acusación: “En realidad, todos sabemos que lavan plata, que financian campañas políticas, y esto es lo que no se dice y hay que decir”.

Ludopatía: el impacto en las familias y el riesgo para los menores

Frade remarcó que la problemática no afecta únicamente a quienes apuestan, sino también a su entorno familiar. “Esto es una ley en beneficio de la salud mental de toda la población. De toda, porque no hay segmentos etarios”, afirmó.

La diputada advirtió que el contacto con las apuestas puede comenzar durante la adolescencia: “Por supuesto que los chicos entre 17 y 18 en adelante juegan más, pero empiezan a los 13, 14 años”.

El riesgo de que el proyecto vuelva a Diputados y quede sin aprobarse

Frade advirtió que cualquier modificación introducida por el Senado obligaría a que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados, donde podría quedar sin tratamiento antes de perder estado parlamentario. “Yo creo que van a hacer algún cambio, vamos a ver si cumplen esto de que van a votar la ley como fue, que es lo que dijeron, el compromiso”, señaló.