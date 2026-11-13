RDC: 27 millones de brasileños todavía dependen de la leña y el carbón para cocinar

En Brasil, alrededor de 27 millones de personas todavía dependen de la leña y el carbón para cocinar y mantener sus hogares. Aunque la cifra representa una mejora respecto de 2018, cuando casi el 20% de la población utilizaba estos combustibles, el problema continúa afectando a una parte importante de la sociedad.

En diálogo con Eleonora Gosman en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la periodista explicó que el panorama es todavía más amplio cuando se contempla a quienes deben combinar distintas fuentes de energía. “Si vos sumás a la gente que tiene que usar temporalmente leña y carbón, en realidad sube de 13%, sube a 25%”, señaló. Esto significa que una de cada cuatro personas puede necesitar recurrir a estos combustibles, incluso cuando dispone de gas envasado.

La falta de acceso al gas y su impacto en la alimentación

La corresponsal también vinculó esta situación con las dificultades económicas de los hogares. Según explicó, existe una relación directa entre la falta de acceso al gas y la inseguridad alimentaria, porque muchas familias deben decidir entre comprar alimentos o pagar el combustible necesario para cocinar.

En ese sentido, mencionó el programa social Gas del Pueblo, impulsado durante el gobierno de Lula, que busca facilitar el acceso al gas envasado. Sin embargo, advirtió que la distribución gratuita no resuelve todos los obstáculos. “El problema no es que al usuario le llegue la garrafa de gas, le llegue gratis, pero el problema es el transporte”, sostuvo, al remarcar que los costos de traslado pueden ser elevados, especialmente en las regiones más alejadas del país.

Las zonas rurales de España también enfrentan carencias de infraestructura

Durante la conversación, Gosman trazó un paralelismo con algunas regiones de España, donde todavía existen comunidades rurales que conservan sistemas tradicionales de calefacción y cocina por la falta de servicios básicos.

En particular, mencionó Galicia, Cantabria y Asturias, donde numerosas viviendas alejadas de los centros urbanos continúan utilizando cocinas económicas alimentadas con leña. “Hay muchas aldeas que están alejadas, donde la gente está viviendo como si fueras cien años”, describió.

La periodista señaló que estas instalaciones siguen siendo habituales y que incluso se comercializan modelos nuevos de hierro forjado. Sin embargo, aclaró que en muchos casos no se trata solamente de una tradición, sino de una necesidad ante la ausencia de infraestructura.