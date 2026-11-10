RDC: 432 empresas brasileñas entraron en convocatoria de acreedores y crece la preocupación por la crisis económica

Brasil enfrenta un escenario de creciente fragilidad empresarial. Un total de 432 compañías ingresaron en convocatoria de acreedores, un fenómeno que, según explicó Eleonora Gosman, en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, no apareció de manera repentina, sino que ya mostraba señales antes de las elecciones. La cifra total de empresas que atraviesan procesos de reorganización judicial llegó a 8.478.

“Realmente hubo una aceleración de las convocatorias”, advirtió la corresponsal, al precisar que el número representa un aumento del 21,2% respecto de octubre de 2025. Además, anticipó que la tendencia podría profundizarse: “La previsión es que siga creciendo el número de empresas que entran en convocatoria”.

La crisis empresarial en Brasil y el impacto de las tasas de interés

El fenómeno afecta principalmente a compañías vinculadas al consumo, especialmente comercios y tiendas. Aunque predominan las empresas medianas, también hay 63 grandes compañías y 21 firmas muy grandes atravesando esta situación.

Para Gosman, la principal explicación está relacionada con el costo del financiamiento. “La tasa de interés en Brasil está en un nivel realmente intolerable”, sostuvo, al señalar que las condiciones crediticias afectan tanto a los consumidores como al sector empresario.

La elevada carga financiera incrementa los costos operativos, reduce los márgenes de las compañías y termina repercutiendo sobre la actividad comercial.

Caída del consumo y riesgo de despidos en las empresas

La periodista explicó que el encarecimiento del crédito genera una cadena de consecuencias sobre la economía: “Cuando vos influís en el costo, evidentemente estás provocando un descenso del consumo”. Esa caída reduce los ingresos de las empresas y puede llevarlas a solicitar una reorganización judicial para evitar la quiebra.

Gosman indicó que la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo también identifica el costo del crédito como uno de los factores centrales de esta crisis.

Por el momento, las compañías que ingresaron en estos procesos no registran despidos vinculados con esta situación. Sin embargo, la corresponsal advirtió que el panorama laboral podría cambiar: “Hasta ahora no hay despidos en estas empresas, pero sabemos que puede pasar mañana”.

La preocupación aumenta porque la tasa de interés se mantiene en el 13,75%. Además, el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil (Copom) resolvió mantenerla sin anticipar recortes en el corto plazo.

El problema también alcanza a los hogares, cuyos niveles de endeudamiento crecen como consecuencia del financiamiento más caro. “Este tipo de crisis se replica, de alguna manera, en los usuarios comunes”, explicó Gosman.

Finalmente, la corresponsal consideró que esta situación representa un desafío adicional para el Gobierno brasileño de cara al inicio de un nuevo período de gestión. “Es un tema muy complejo”, concluyó, al advertir sobre las dificultades económicas que deberá enfrentar la administración.