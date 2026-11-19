Anthropic protagonizó una de las mayores salidas a bolsa de la historia al establecer el precio de sus acciones en US$ 83, por encima del rango orientativo inicial, que se ubicaba entre US$ 70 y US$ 78. La operación despertó un fuerte interés entre los inversores y marcó un nuevo hito para el sector de la inteligencia artificial.

“Esta valoración situó al gigante de la inteligencia artificial en 1,5 billones de dólares, superando a SpaceX como la mayor oferta pública inicial registrada hasta la fecha”, explicó Norman Powell en RDC, por +Perfil. La operación comprendió 980 millones de acciones: aproximadamente 956 millones ofrecidas por la propia empresa y el resto perteneciente a accionistas que decidieron vender sus participaciones. La recaudación superó los US$ 81.000 millones, por encima de los US$ 75.000 millones obtenidos por SpaceX en junio.

Anthropic salió a bolsa con una valoración de US$ 1,5 billones

Sin embargo, Powell aclaró que SpaceX conserva una valoración superior, cercana a los US$ 1,9 billones. “Un precio superior a lo previsto refleja un gran entusiasmo por parte de los inversores hacia las acciones del sector de la inteligencia artificial”, señaló el periodista.

El resultado también llamó la atención por producirse en un contexto de incertidumbre financiera, marcado por la salida del director ejecutivo de NVIDIA y los temores de que el crecimiento de la inteligencia artificial esté generando una burbuja especulativa.

Las acciones de Anthropic superaron los US$ 90 durante la jornada

El desempeño bursátil de Anthropic confirmó el interés del mercado. Tras comenzar a cotizar en Wall Street, las acciones continuaron subiendo y alcanzaron aproximadamente los US$ 93 a mitad de la jornada.

“La cotización después que se puso en marcha Wall Street estaba subiendo ya a mitad de la jornada, ya andaba por 93 dólares la acción. Vamos a ver en qué termina la jornada de hoy”, informó Powell.