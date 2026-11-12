RDC: Begoña Gómez reapareció en un acto del PSOE y recibió el respaldo de los militantes

Begoña Gómez rompió el silencio público durante un acto del Partido Socialista español y se convirtió en una de las sorpresas de la previa al inicio oficial de la campaña electoral. La esposa de Pedro Sánchez tomó la palabra durante el encuentro partidario y, al finalizar, recibió el respaldo de los asistentes, que comenzaron a corear: “No estás sola, no estás sola”.

La intervención fue relatada por el corresponsal Marcelo Molina en diálogo con Jorge Elías para Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Según explicó, ocurrió pocas horas antes del comienzo formal de la campaña, mientras el acto todavía se desarrollaba. “Era una carta que tenía Pedro Sánchez bajo la manga”, interpretó Molina, quien recordó que ya habían considerado la posibilidad de que el presidente español recurriera a esa aparición como un movimiento de impacto político.

El respaldo a Begoña Gómez y el juicio que deberá afrontar

La participación de Gómez fue breve y consistió, principalmente, en un agradecimiento. Sin embargo, la reacción del auditorio dejó en evidencia la carga política de su presencia: “Cuando terminó de hablar, fue muy cortito, todo el anfiteatro donde estaban empezó a decirle y a gritarle: ‘No estás sola’”, relató Molina.

Durante el intercambio, Elías vinculó ese mensaje con el proceso judicial que enfrenta la esposa del presidente. Molina confirmó que el juicio se llevará adelante y remarcó una característica del procedimiento: “Acordate que es por jurado popular”. La conversación no profundizó en los detalles de la causa, pero sí dejó planteado que el respaldo expresado en el acto estuvo directamente relacionado con esa situación.

La reaparición también coincidió con el regreso del discurso del amor a la campaña socialista. Según Molina, ese concepto había quedado relegado después del accidente mencionado durante la conversación y se esperaba que el PSOE presentara un nuevo eslogan al día siguiente.

Feijóo logró un récord de audiencia en televisión

Otro de los temas de la previa electoral fue la aparición de Alberto Núñez Feijóo en El hormiguero, el programa conducido por Pablo Motos. El corresponsal describió la entrevista como una conversación más clásica y distendida que la realizada anteriormente a Santiago Abascal en La revuelta. También señaló que fue una charla concesiva, sin cuestionamientos relevantes sobre el Partido Popular, aunque sí hubo preguntas sobre un eventual acuerdo de gobierno con Vox.

La entrevista alcanzó dos millones y medio de espectadores, un récord de audiencia del programa en lo que iba del año. Molina destacó además un dato que consideró llamativo: el 27% de quienes lo vieron eran menores de 25 años, un segmento que, según observó, no suele ser característico del público de El hormiguero.

Cataluña y el País Vasco, dos territorios difíciles para el PP

Los datos de audiencia también dejaron una lectura territorial. La entrevista de Feijóo registró un 10% de share en Euskadi y un 7% en Cataluña, cifras que Molina interpretó como una muestra de las dificultades electorales del Partido Popular en ambas comunidades.

El corresponsal describió a Feijóo como un dirigente que suele presentarse como administrador y que no acostumbra a realizar declaraciones estridentes. Esta vez, sin embargo, su paso por televisión consiguió una repercusión significativa, aunque el foco político de la jornada terminó puesto en la inesperada intervención de Begoña Gómez en el acto socialista.