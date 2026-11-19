La reaparición de Carles Puigdemont generó sorpresa en España por el nivel de detalle con el que explicó cómo fue la negociación que permitió que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. En su columna por Ronda de Corresponsales, en +Perfil, el periodista Marcelo Molina repasó las declaraciones del dirigente independentista y los detalles que reveló sobre el acuerdo con los socialistas.

Molina destacó que llamó la atención “sobre todo por el lujo de detalle que dio sobre cómo fue el arreglo, el famoso arreglo por el cual hoy Sánchez es presidente”. Según el análisis del periodista, Puigdemont contó que fue el propio gobierno socialista el que se acercó para negociar y que la facilidad con la que avanzaron las conversaciones lo sorprendió.

Puigdemont reveló cómo se negoció el acuerdo con Pedro Sánchez

“A él lo que más le sorprendió, según él, fue lo fácil que pudo arreglar, que él esperaba que lo peleen un poco más”, explicó Molina. Y agregó: “Fueron ellos, dice, o sea, fue el gobierno el que los llamó a ellos, ellos no tenían interés de ir a buscarlos”.

El periodista también recuperó cómo el dirigente independentista describió la estrategia de Junts durante las conversaciones: “La idea de ellos, como dijo, era pensábamos ver y probar a dónde llega su ambición por el poder y su cinismo. Le pedíamos de todo y nos decían a todos que sí. No nos lo podíamos creer”.

La amnistía y el papel de Zapatero en el acuerdo

Uno de los puntos centrales de la negociación fue la amnistía para los independentistas involucrados en el proceso catalán. Molina contó que Puigdemont aseguró que en julio de 2023 había recibido la visita de un emisario cercano a Sánchez que le ofreció el indulto.

“Y que esa persona lo visitó tres veces”, precisó el periodista en +Perfil. Luego agregó: “La persona se dice que era Zapatero, que fue el que hizo la negociación, digamos, más dura al principio sobre esto”.

Según Molina, Puigdemont también elogió al expresidente socialista: “Y de hecho después lo elogió diciendo que Zapatero tiene una visión de la España plural de lo más avanzado que hay en el país”.

El primer texto sobre la amnistía no incluía a todos los involucrados y Junts lo rechazó. Molina explicó que Puigdemont utilizó una frase para describir la posición de su partido: “Si le das medio limón te hacen una crema catalana”.

Y aclaró el sentido de esa expresión: “Que ellos no iban a aprobar un texto con fisuras, con huecos que pueda servir como para dejar afuera a alguien de la amnistía”.