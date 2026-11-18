Brasil continúa atravesado por una profunda polarización política, con una sociedad dividida entre el respaldo al expresidente Jair Bolsonaro y el proyecto del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. A pesar de registrar un desempleo del 5,2%, el país enfrenta un escenario de insatisfacción social y transformaciones en el mercado laboral.

La periodista especializada en información internacional Eleonora Gosman analizó estas tensiones y su impacto político en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. La especialista sostuvo que la división política brasileña continúa condicionando la vida institucional del país, incluso después de las elecciones.

La polarización política en Brasil y el descontento de la clase media baja

Gosman sostuvo que la división política brasileña no desapareció después de las elecciones y continúa condicionando la vida institucional del país. “La polarización no es que desaparece cuando gana uno, la polarización existe y subsiste”, afirmó.

Según explicó, una parte importante de la población mantiene su identificación con Jair Bolsonaro y con las ideas que representa, mientras que otro sector respalda a Lula da Silva y rechaza el discurso y las posiciones del bolsonarismo.

La periodista puso especial atención en el comportamiento de la clase media baja, a la que identificó como uno de los sectores más relevantes para comprender el descontento social. “Tenés por un lado a casi la mitad de la población que es bolsonarista en el sentido estricto del término”, señaló.

Para Gosman, el fenómeno no puede explicarse únicamente por los indicadores económicos. Brasil registra un desempleo del 5,2%, un nivel históricamente bajo, pero esa mejora no alcanza para eliminar el malestar de determinados grupos sociales.

“Hay una clase media baja muy insatisfecha, cada vez más insatisfecha”, advirtió. También consideró que esta transformación se observa en Europa, donde los trabajadores independientes y los pequeños emprendedores ganan protagonismo frente a las formas tradicionales de empleo.

Mercosur, Unión Europea y los cambios en el mercado laboral

La periodista también destacó la dimensión geopolítica del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Según explicó, el Gobierno de Lula impulsó el entendimiento no solamente por sus beneficios comerciales, sino por la posibilidad de construir un polo internacional con mayor autonomía.

“Lula lo veía en el contexto de la multilateralidad como un polo posible dentro de esa multilateralidad”, explicó. Sin embargo, consideró que Europa no aprovechó esa oportunidad y continúa mostrando una fuerte dependencia de Estados Unidos.

En materia laboral, Gosman vinculó la insatisfacción social con el crecimiento de los emprendimientos personales y las nuevas modalidades de trabajo. El avance de estas actividades modifica la composición de los sectores trabajadores y debilita las estructuras tradicionales de representación.

Finalmente, marcó una diferencia importante entre Brasil y Argentina: “La Argentina ofrece obra social, salud. Acá no existe eso”, señaló al comparar las condiciones de protección social de ambos países.