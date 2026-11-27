A dos días de las elecciones en España, el debate entre Pedro Sánchez, Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal dejó en evidencia dos bloques políticos bien diferenciados. El periodista Marcelo Molina analizó los cruces entre los candidatos y las estrategias que desplegaron durante el encuentro, en el que las fuerzas de izquierda y derecha mantuvieron posiciones contrapuestas.

En su participación en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, Molina describió las alianzas y tensiones entre los cuatro dirigentes. También analizó la polémica que se desató por una frase de Feijóo dirigida a Colau, el cambio de estrategia de Sánchez y el desempeño de Abascal, condicionado por su insistencia en vincular distintos problemas con la inmigración.

La polémica por la frase de Feijóo

Molina describió que el debate estuvo dividido en dos espacios: «Un bloque de izquierda más homogéneo, que tiró junto, digamos, que fue Pedro Sánchez con Ada Colau, y un bloque de derecha que básicamente tenía un pacto de no agresión, pero que tampoco colaboraron mucho entre sí, cada uno hizo su juego».

Sin embargo, el episodio que terminó dominando la conversación pública no fue una propuesta electoral, sino una expresión de Feijóo dirigida a Ada Colau: «y usted, calladita».

La frase apareció durante una discusión sobre la gestión de la emergencia provocada por la tormenta en Valencia, que dejó más de 200 muertos. Molina explicó que Feijóo buscaba cuestionar la reacción de Colau y de su sector político: «Lo que Feijóo intentó decirle era que ella o su sector no habían dicho nada, que se habían permanecido callados».

Pero Sánchez interpretó la expresión como un intento de silenciar a la candidata. «Ahora, inmediatamente Sánchez, muy, muy vivo en esta, en esta materia, interpretó el calladita como que la estaba callando, como que no le estaba permitiendo hablar», señaló Molina.

El periodista agregó que «Ada Colau en un primer momento no se había enojado, pero después, obviamente, fue el eje del debate, que a mí no me calla nadie». La discusión llegó incluso a una aclaración posterior de Feijóo, porque «el tema era si la coma estaba o no. Era, y tú, coma, calladita, o tú calladita».

Para Molina, «ese es el nivel hoy de debate, con una palabra donde básicamente sirvió para que acusen a Feijóo de ser un auténtico machista, y ahí giró la historia».

Sánchez cambió su estrategia y Abascal quedó condicionado por la inmigración

Molina observó que Sánchez dejó atrás la actitud más pasiva que había mostrado en el debate anterior. «Esa famosa estrategia de Obama del 2008, de calma y de pasividad, ayer volvió a ser Sánchez», explicó. Y agregó: «No fue más la táctica pasiva que había tenido en el primer debate y que tan mal le había ido».

En cambio, consideró que Santiago Abascal fue posiblemente el candidato más débil, debido a que vinculó prácticamente todos los temas con la inmigración. «Absolutamente todos los temas tenían que ver con la inmigración. Si era la salud, era por la inmigración. Si era la educación, era por la inmigración. Si era la vivienda, el problema era la inmigración».

Sobre el desempeño de Ada Colau, sostuvo que «el consenso es que es la que sale quizá más favorecida». Según su análisis, la candidata aprovechó el debate para reclamarle a Sánchez medidas que el Gobierno español no había impulsado y cuestionar tanto a la derecha como a los sectores más ricos.