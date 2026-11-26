En su columna en Ronda de Corresponsales, por la pantalla de +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó el tramo final de la campaña electoral en España, que llega a las últimas horas antes de los comicios con la expectativa puesta en el debate entre los cuatro principales candidatos.

Molina precisó que faltaban “menos de tres días, 62 horas y un poquito más para que empiecen las elecciones en España”. El encuentro comenzará a las 22, hora española, las 18 en Argentina, y tendrá una organización definida íntegramente por sorteo.

Cómo será el último debate electoral en España

Una de las particularidades del encuentro será que todos los detalles de la organización fueron definidos mediante un sorteo. “La primera novedad, se sorteó todo, desde la llegada, la ubicación, quién habla primero, quién habla final, quién saluda primero al final, quién saluda cuando se sacan la foto, todo está absolutamente sorteado”, detalló Molina en +Perfil.

Los cuatro participantes serán Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau. La disposición en el escenario también quedó determinada por el azar: “En la extrema izquierda va a estar parado Abascal, a no confundir”.

Según el corresponsal, después estará Pedro Sánchez, seguido por Feijóo, mientras que Ada Colau ocupará la posición de la extrema derecha. “Esa va a ser la disposición. Vamos a ver si los discursos coinciden con la ubicación, yo supongo que no”, comentó.

El debate tendrá cinco bloques de 20 minutos, con cinco minutos para cada candidato. Los temas serán vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, migración y política exterior.

Molina también explicó que el tiempo estará controlado por árbitros de básquet: “En el momento de que cualquiera hable, va a tener un relojito abajo y le va a descontar las décimas y los segundos, con lo cual va a acortar la próxima participación si interrumpen mucho”.

La expectativa es elevada después de la audiencia que tuvo el encuentro anterior. “Yo creo que hoy puede ser una de las jornadas épicas de la televisión española”, señaló. Además, confirmó que prácticamente todos los canales transmitirán el debate y ofrecerán programas posteriores para analizar quién ganó y quién perdió.