En una nueva edición de Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el periodista Norman Powell analizó la conferencia de prensa que brindó Donald Trump en la Casa Blanca, luego de su viaje a China y Filipinas. El mandatario comenzó hablando de política interna, de la economía estadounidense y de su nuevo avión presidencial, antes de referirse a los resultados de la histórica reunión con los líderes de China y Rusia.

Al comienzo de su intervención, Trump se concentró en destacar las características de la aeronave y las ventajas que le ofreció durante su gira asiática. “Dijo que ahora tiene un avión que no necesita ser reabastecido y pudo volar directamente hasta Asia sin tener que hacer escala y que hizo el vuelo en 14 horas, cuando normalmente sería de 20 horas, que es un avión extraordinario, etcétera, etcétera”, relató Powell.

Trump destacó su gira por Asia y defendió la economía de Estados Unidos

Durante la conferencia, el presidente estadounidense sostuvo que el viaje había sido un éxito y aseguró que ese resultado tendría un impacto favorable para su partido en las urnas. “Y también dijo que fue tan exitosa esta gira por Asia que si hubiera elecciones ahora aquí en Estados Unidos, los republicanos saldrían ganando”, señaló el periodista.

Powell agregó que Trump también afirmó que “Estados Unidos está mejor económicamente que nunca” y consideró que la Reserva Federal debería reducir las tasas de interés para impulsar todavía más el crecimiento económico.

“Dijo también que Estados Unidos está mejor económicamente que nunca, que la Reserva Federal debería bajar las tasas de interés porque eso haría crecer aún más a Estados Unidos”, precisó.

La cumbre trilateral dejó más simbolismo que acuerdos concretos

Uno de los aspectos centrales de la conferencia era conocer qué balance haría Trump del encuentro con los otros dos líderes. Sin embargo, según Powell, hasta el momento de su intervención el presidente estadounidense todavía no había abordado específicamente los resultados de esa reunión.

El periodista recordó que los comunicados difundidos por los tres países después de la cumbre reflejaron “más simbolismo que realmente contenido sustancial”.

Reforma de la ONU, petróleo e inmunidad judicial: los puntos del comunicado

De acuerdo con el análisis de Powell, el documento conjunto incluyó coincidencias sobre la necesidad de reformar las Naciones Unidas, aumentar el suministro de petróleo y reducir los riesgos nucleares.

Sin embargo, advirtió que no se detallaron los alcances de esas propuestas: “No obstante, no se especificó la naturaleza ni el alcance de las reformas que proponen para las Naciones Unidas”.