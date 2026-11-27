El Black Friday volvió a movilizar a los consumidores estadounidenses, que mantienen sus hábitos de compra pese al contexto de inflación y al aumento del costo de vida. Aunque el comercio electrónico ganó terreno, las tiendas físicas siguen siendo protagonistas de una de las jornadas comerciales más importantes del año.

En otro segmento de Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell explicó cómo se desarrolla esta tradición en Estados Unidos y destacó que, para el sector minorista, la jornada tiene una importancia comparable con la del Super Bowl. También describió las escenas de compradores que hicieron fila desde temprano para ingresar a los comercios.

El Black Friday y el movimiento en las tiendas físicas

Según explicó Powell, la empresa tecnológica Sensormatic Solutions considera que el Black Friday, para el sector minorista estadounidense, "equivale al Super Bowl" y genera "una mayor afluencia de público en las tiendas, en los negocios físicos, que cualquier otro día".

La tradición continúa convocando a compradores que prefieren acercarse personalmente a los establecimientos. Powell describió como ejemplo lo ocurrido frente a Macy's, en Manhattan: "Antes del amanecer de hoy ya se había formado una larga fila frente a Macy's en Manhattan, por ejemplo. Una multitud irrumpió en el establecimiento en cuanto abrieron las puertas a las 6 de la mañana".

Los consumidores ajustan sus gastos, pero siguen comprando

El movimiento comercial se produce en un contexto económico complejo, marcado por la inflación y el encarecimiento del costo de vida. "Muchos estadounidenses lo están pensando dos veces antes de visitar a sus familiares durante esta temporada festiva. Asisten menos a los conciertos, compran menos carne, etcétera. Sin embargo, siguen gastando tanto como siempre", explicó el periodista.

Powell agregó que, aunque los precios continúan subiendo, muchos hogares prefieren reducir determinados consumos antes que dejar de comprar por completo. "Aunque los precios continúan subiendo y a los consumidores les preocupa poder enfrentar el costo de vida, lógicamente, muchos están optando por realizar ajustes en sus gastos en lugar de recortarlos por completo", sostuvo.

Las tiendas físicas conservan protagonismo durante la temporada navideña

Aunque las compras por internet ganaron participación, los establecimientos tradicionales siguen concentrando una parte mayoritaria del gasto navideño. "Tanto en línea como en las tiendas o en los negocios físicos, los minoristas aprovechan el Black Friday, así como las semanas previas y posteriores, para impulsar las ventas de fin de año", señaló el corresponsal.

Y agregó: "Aunque las compras en línea consiguieron una cuota cada vez mayor, los negocios físicos siguen concentrando la mayor parte del gasto de la temporada navideña, según datos de la oficina del censo de los Estados Unidos".