El Reino Unido se encamina hacia un cambio de estrategia en su relación con la Unión Europea. En la antesala de la cumbre europea del viernes, el primer ministro Andy Burham prepara un discurso ante la City de Londres en el que presentará los beneficios de un nuevo acuerdo con el bloque y cuestionará los resultados del Brexit.

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el periodista Marcelo Justo anticipó que el mandatario buscará transmitir “su mensaje más contundente de un cambio de rumbo”. Según explicó, Burnham anunciará que el acuerdo con la Unión Europea permitirá incrementar el producto bruto interno británico en un 0,4%, equivalente a más de 20.000 millones de dólares.

El impacto económico de un nuevo acuerdo con Europa

“Uno dice 0,4 parece poco, pero 20 mil millones de dólares tiene otro color”, señaló Justo. El periodista explicó que ese crecimiento estaría relacionado con acuerdos sobre agricultura, alimentos e intercambios universitarios.

Además, el primer ministro reconocerá que “el Brexit, la salida de la Unión Europea que se consagró en el referendo de 2016, recordemos por las dudas, no funcionó y terminó perjudicando al Reino Unido”.

¿Puede el Reino Unido volver a la Unión Europea?

Una de las principales preguntas que genera este cambio de posición es si el Gobierno británico pretende reincorporarse al bloque europeo. Justo explicó que Burnham estaría a favor de avanzar en esa dirección, aunque enfrenta resistencias dentro de su propio gabinete.

“Andy Burnham es claro que quiere, pero no puede decirlo en voz alta”, afirmó el periodista en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil. También mencionó al canciller Ed Miliband como uno de los funcionarios más decididos a impulsar ese acercamiento, aunque advirtió que la iniciativa encuentra oposición dentro del Gobierno.

Según Justo, existe temor a la reacción electoral ante una decisión tan importante como volver a la Unión Europea. Sin embargo, señaló que “los británicos parecen haber cambiado de opinión y estar ahora más a favor de lo que votaron en contra en el referendo al que me refería en 2016”.