Un estudio basado en inteligencia artificial y Big Data detectó que España registra niveles de crispación superiores a los de Francia, Italia y Alemania. El periodista Marcelo Molina analizó los resultados del relevamiento y las causas de este fenómeno en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil.

Molina explicó que el estudio utiliza la plataforma GDELT, una base internacional de datos que monitorea medios gráficos, audiovisuales y digitales de todo el mundo en más de 100 idiomas. El sistema procesa millones de registros, clasifica los acontecimientos y actualiza sus indicadores cada 15 minutos.

España registra más crispación social que Francia, Italia y Alemania

A partir de esa información, una entidad bancaria española y una fundación incorporan análisis económicos y financieros para medir el nivel de tensión social y política. Según los resultados mencionados por el periodista, España alcanzó un coeficiente de 1,7, considerado muy alto. Italia registró 1,4, Francia 0,9, Alemania 0,8 y Países Bajos 0,3.

“España hace un año estaba en 0,5, era un país donde prácticamente no pasaba ningún tipo de estas cosas que están pasando”, señaló Molina. Entre los factores que explican el deterioro mencionó los disturbios, los saqueos, las huelgas, los cortes y las agresiones contra actos políticos del Partido Popular y Vox.

El indicador de protestas también refleja el agravamiento del escenario: España acumula un mes y medio en niveles altos, con un registro de 2,1. “Madrid está hoy por hoy con protestas todos los días”, describió, y agregó que los conflictos se extendieron a distintas regiones, más allá de Cataluña y el País Vasco.

Polarización, falta de diálogo y preocupación por la gobernabilidad

Para Molina, la tensión no responde a un único acontecimiento, sino a la acumulación de problemas económicos, sociales y políticos. “La plata que no alcanza, la vivienda y también la inflación: son muchas cosas que están confluyendo al mismo tiempo”, resumió.

Sin embargo, identificó otro elemento preocupante: la desaparición de los espacios de diálogo entre quienes piensan diferente. “La sensación es que el que baja pierde, los grises han desaparecido absolutamente”, sostuvo.

El periodista advirtió que la confrontación ya no se limita a las discusiones políticas, sino que llega a impedir que los adversarios puedan expresarse. “Lo que se está viendo acá es que se están haciendo boicots a los actos antes de que empiecen, directamente que no hablen”, afirmó.

También señaló que su percepción de España cambió durante el último año: “Yo había visto un país muy tranquilo, donde la gente no se calentaba por nada, y la verdad que en el último año eso cambió completamente”.

Finalmente, alertó sobre las consecuencias institucionales de esta fragmentación. La dificultad para alcanzar acuerdos entre ciudadanos y sectores políticos podría trasladarse al Congreso y a los gobiernos locales. “Hay una explosión preocupante, te diría, sobre todo a futuro”, concluyó.