Durante su participación en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el periodista Juan Luis Francia evaluó que los países europeos aliados de Ucrania buscan evitar quedar al margen de las próximas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que tendrán lugar en Abu Dhabi con la mediación de Estados Unidos.

El analista se refirió a los objetivos de la reunión de la coalición de voluntarios, integrada por países aliados de Kiev y encabezada por Inglaterra, Alemania y Francia. Según explicó, el encuentro buscó generar presión para que Europa participe de las conversaciones entre Moscú y Kiev y tenga un lugar en las decisiones sobre el futuro del conflicto.

Putin invita a los europeos a dialogar en Moscú

La reunión de Berlín coincidió con una invitación del presidente ruso, Vladimir Putin, para que los representantes europeos viajen a Moscú y dialoguen sobre el conflicto.

«Hay que recordar que hace años que los líderes europeos no dialogan en general con Moscú, hay diálogo que está interrumpido desde hace años, por lo cual uno podría pensar que es positivo ese paso», explicó Francia en +Perfil.

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Otro de los resultados de la reunión fue el compromiso de incrementar el respaldo económico a Ucrania. Francia describió las necesidades financieras y militares del país en medio de la guerra: «Hay que decir también que Ucrania es un pozo sin fondo, el país de Zelenski, porque, claro, están en guerra, permanentemente necesitan fondos y necesitan armas».

El periodista también señaló que el presidente ucraniano mantiene una intensa actividad diplomática para conseguir asistencia internacional: «Todo el tiempo Zelenski está de gira, digamos, por países europeos, hasta en los Estados Unidos, siempre con el mismo pedido, dinero y armas».

Entre las contribuciones previstas, Francia está dispuesta a vender más misiles antimisiles a Ucrania y colaborar en el desarrollo de tecnología para que el país pueda fabricar sus propios sistemas defensivos.