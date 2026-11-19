La presencia de militares franceses en Ucrania se conoció esta semana a través de una noticia difundida por Radio France Internationale. El periodista Juan Luis Francia se refirió al tema en otro segmento de Ronda de Corresponsales (RDC), por la pantalla de +Perfil, y explicó que se trata de una operación que llevaba meses desarrollándose de manera confidencial.

“Esta semana tenemos que hay una noticia que se dio a conocer por Radio France Internationale de la presencia de militares franceses en Ucrania. Era algo que lleva meses, pero se dio a conocer esta semana. Se había mantenido de manera confidencial”, señaló Francia. La difusión de la información provocó una reacción inmediata de Rusia y abrió interrogantes sobre el alcance de la participación francesa en la guerra.

Qué tareas realizan los militares franceses en Ucrania

El periodista indicó que no está claro por qué se hizo pública la información y mencionó que en Francia también se comentó que Inglaterra tendría militares en territorio ucraniano.

Sin embargo, el gobierno francés sostiene que sus efectivos no participan de los combates. “Lo que sí aclaran los franceses es que esos militares que están en Ucrania no están para combatir, no están en el frente, no realizan acciones de combate, sino que las actividades que desarrollan son de mantenimiento de equipos y de instrucción de militares ucranianos”, explicó Francia.

Las tareas de mantenimiento están vinculadas con el armamento que Francia suministró a Ucrania desde el comienzo de la guerra. Entre los equipos mencionó los cañones Caesar, los aviones de combate Mirage 2000 y los misiles de precisión.

“Muchos de estos equipos necesitan de mantenimiento experto, y ese mantenimiento no lo pueden llevar adelante los ucranianos, y sería la razón por la que estos militares franceses están allí”, detalló en +Perfil.

A esas funciones se suma la formación de soldados ucranianos. “Aparte de desarrollar actividades de instrucción militar, que vienen cumpliendo desde 2023, ya han formado desde entonces 25.000 soldados ucranianos”, precisó.

La operación francesa que se mantenía confidencial se conoce con el nombre de Volia. Francia explicó que se trata de “una palabra de origen ucraniano” que hace referencia “a la resistencia, a la libertad”.

La reacción de Rusia y el riesgo de involucramiento directo

La revelación provocó una respuesta del gobierno ruso. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, sostuvo que la presencia de militares franceses implica un involucramiento directo de Francia en el conflicto.

Para Francia, sin embargo, el escenario plantea dificultades para establecer los límites de esa participación. “Pero estamos ya entrando en una zona donde las fronteras fluctúan, una zona difusa”, advirtió.